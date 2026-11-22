O Paris Saint-Germain anunciou neste domingo (22) que o atacante Désiré Doué precisará passar por uma cirurgia, após sofrer lesão no joelho direito na partida contra o Nice, pela Ligue 1. Em um comunicado oficial, o clube da capital francesa apontou que o jovem de 21 anos teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior.

A equipe também informou que o atacante deve ser operado até o final desse mês e não estipulou prazo para retorno. Normalmente, o tempo de recuperação para esse tipo de lesão é de seis a 12 meses. Com isso, o Doué deve retornar aos gramados apenas em 2027, perdendo a disputa da Copa Intercontinental.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O lance que gerou a lesão do atleta ocorreu aos 41 minutos do primeiro tempo do duelo realizado neste sábado (21), vencido pelo PSG, por 3 a 2. Ele acabou se lesionando sem contato direto com outros atletas e deixou a Allianz Riviera, estádio do adversário, aos prantos.

Pouco menos de dez minutos antes da lesão, Doué anotou o segundo gol do Paris Saint-Germain na partida, virando o jogo para o time visitante. Nesta temporada, ele balançou as redes em seis oportunidades e distribuiu quatro assistências, sendo um dos pilares da equipe de Luis Enrique.

Com a lesão do francês, o elenco do PSG ganha outra baixa. Antes dele, o astro Kvaratskhelia também sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e passou por cirurgia. O georgiano está afastado dos gramados desde outubro e o clube ainda não deu certeza se ele retornará antes do encerramento da atual temporada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cabe ressaltar que Doué foi fundamental na conquista do bicampeonato da Champions League, desequilibrando nos duelos contra Liverpool e Bayern de Munique. Pela seleção francesa, na Copa do Mundo, ele atuou em todas as partidas, grande parte delas saindo do banco de reservas, e teve boas atuações na campanha que terminou com o quarto lugar.