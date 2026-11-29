O Bayern de Munique segue em um momento turbulento na reta final do ano e perdeu peças importantes do elenco por lesão, incluindo o melhor jogador do mundo, Harry Kane. Agora foi a vez do lateral-direito e meio-campista Konrad Laimer, um dos principais atletas da equipe e titular absoluto no esquema de Vincent Kompany.

A nova baixa ocorreu durante o empate contra o Hamburgo, por 0 a 0, neste sábado, pela Bundesliga. O defensor austríaco entrou em campo no início do segundo tempo e deixou a partida após menos de 40 minutos. De acordo com o clube, o atleta foi diagnosticado com uma luxação de tendão no tornozelo direito e precisará passar por cirurgia. Segundo portais da Alemanha, a expectativa de retorno é de três meses.

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Sensação na última temporada, o treinador belga tem tido dificuldades para encontrar um time nesses primeiros meses, principalmente com os problemas médicos. Além de Kane e Laimer, o clube perdeu Michael Olise, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Ismael Saibari e o experiente Manuel Neuer.

Ainda existe a polêmica envolvendo o jovem Jamal Musiala, que tem enfrentado dificuldades na recuperação devido a disfunção neurológica associada a crises de ausência. Dirigentes e membros do alto escalão do clube demonstraram preocupação com a recuperação do atleta e alguns chegaram a levantar publicamente dúvidas sobre o futuro do meia no futebol profissional.

O Bayern de Munique ocupa a vice-liderança da Bundesliga e tem mais cinco partidas antes da Winterpause, a pausa de inverno que começa por volta do dia 20 de dezembro, com retorno previsto para a segunda semana de janeiro. Na Champions League, a equipe está 15ª colocação da fase de liga e ainda mantém esperanças da vaga direta nas oitavas de final.