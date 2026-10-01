Após fratura no punho, Arrascaeta opera e Flamengo confia em volta antes do prazo

O meia Giorgian De Arrascaeta passou por uma cirurgia bem-sucedida no punho esquerdo nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, e iniciou o processo de reabilitação para tentar retornar aos gramados antes do prazo inicial de seis semanas. O jogador do Flamengo sofreu uma fratura após escorregar e cair sobre o próprio braço durante um amistoso da seleção do Uruguai contra a Coreia do Sul, o que motivou seu retorno imediato ao Brasil para a realização do procedimento cirúrgico.

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Segundo nota divulgada pelo clube carioca, a intervenção médica foi conduzida pelos doutores Roberto Feres e Edson Roderjan, ao lado do chefe do Departamento Médico rubro-negro, Fernando Sassaki, ocorrendo de forma satisfatória e sem complicações. O atleta permaneceu em observação hospitalar durante a tarde, com previsão de alta para a noite desta quinta-feira, e continuará sob acompanhamento diário do departamento médico do clube ao longo do período de recuperação.

Devido ao tempo necessário de cicatrização, o meio-campista é desfalque certo para os dois confrontos das semifinais da Copa Libertadores contra o Estudiantes, agendados para os dias 15 e 22 de outubro. Apesar da ausência nas partidas decisivas da fase continental, a diretoria e a comissão técnica externaram otimismo quanto a um regresso antecipado. O diretor de Futebol, José Boto, lamentou a perda do atleta por uma lesão atípica durante a data FIFA, mas afirmou ter esperanças de que o jogador volte ao time antes das projeções mais conservadoras.

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O planejamento do Flamengo envolve contar com o camisa 10 nos compromissos de novembro na reta final da temporada. A expectativa da comissão técnica é ter Arrascaeta à disposição para o confronto direto contra o Palmeiras, marcado para 22 de novembro pelo Campeonato Brasileiro, e para uma eventual decisão da Libertadores em Montevidéu, agendada para o fim do mesmo mês.