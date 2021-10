Após folga, Santos tenta acabar na 5ª feira com jejum de vitórias e de gols

Da Redação

Quando o time do Santos entrar em campo, nesta quinta-feira, às 18h30, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o São Paulo, o técnico Fabio Carille espera quebrar pelo menos dois tabus. Fazer o time vencer e ver seu ataque desencantar, pois desta maneira a equipe poderá se distanciar um pouco da zona de rebaixamento.

O time não atua desde 26 de setembro, após a derrota por 3 a 0 para o Juventude, em Caxias do Sul. Durante o período de treinamento, o técnico buscou dar padrão de jogo para a equipe e intensificou os trabalhos para aprimorar o posicionamento dos atletas em campo, principalmente no setor defensivo.

Sem vencer há dez partidas, o Santos é apenas o 16º colocado no Brasileiro, com 24 pontos. Em caso de novo resultado negativo, a equipe de Vila Belmiro poderá entrar na zona de rebaixamento após a disputa de toda a rodada.

Um time provável para Carille iniciar o clássico poderá formar com: João Paulo, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Palha; Marcos Guilherme, Camacho, Carlos Sánchez, Diego Tardelli e Felipe Jonatan; Marinho e Léo Baptistão.