Após flertar com a CBF, Ancelotti reforça que quer cumprir contrato com o Real Madrid

O interesse da CBF em contratar Carlo Ancelotti está se tornando uma "novela". Nesta segunda-feira, após flertar com a direção da Confederação Brasileira de Futebol, o técnico italiano voltou a afirmar que pretende cumprir seu contrato com o Real Madrid até o final. Seu vínculo com o clube espanhol se encerrará somente em junho de 2024.

"Há um ditado bonito que serve para o caso: as palavras se vão com o vento. E assim é: tenho contrato até 30 de junho de 2024 e gostaria de respeitá-lo", declarou o italiano em entrevista à rádio italiana Rai Radio 1. Ele não deixou claro a qual palavras se referia nesta entrevista.

No início do mês, Ancelotti indicou interesse em conversar com a cúpula da CBF sobre a possibilidade de ser o novo treinador da seleção brasileira. "Não conheço o presidente da Confederação Brasileira. Ele quer falar comigo, eu adoraria encontrar com ele", comentou o técnico do Real Madrid.

Na ocasião, ele também reforçou que pretendia seguir no clube espanhol, mas exibiu postura mais flexível quanto a cumprir o contrato até o fim. "No momento, não me preocupa o cumprir o contrato com esse clube. Tudo está bastante claro, sigo aqui até que o Real Madrid me permita continuar aqui", declarou o italiano.

Um dos técnicos mais vitoriosos da história, Ancelotti é a prioridade número 1 da CBF, conforme já admitiu o próprio presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Mas ainda não teria acontecido nenhuma conversa entre as partes. O sonho da entidade é contar com o treinador a partir do segundo semestre.

Antes disso, Ancelotti tem muitos compromissos com o Real, como a disputa da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei. O time madrilenho está nas quartas de final da competição europeia e na final da Copa do Rei. No Espanhol, é vice-líder, a distantes 12 pontos o líder Barcelona.