Após ficar fora da Copa do Mundo, Foden renova com Manchester City até 2030
Após ficar fora da seleção da Inglaterra na Copa do Mundo, Phil Foden teve seu futuro definido no Manchester City. O clube anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato do meia-atacante, que assinou novo vínculo até o verão de 2030.
Formado nas categorias de base do City, Foden chegou ao time principal ainda sob o comando de Pep Guardiola e construiu uma trajetória marcada por títulos. Aos 26 anos, o jogador soma 369 partidas e 110 gols pelo clube inglês.
O novo contrato amplia a permanência de Foden no Manchester City por mais quatro anos e pode fazer com que o jogador complete mais de duas décadas ligado à equipe, considerando o período desde sua chegada às categorias de base.
"É uma sensação incrível. Obviamente, estar aqui desde cedo, passando por toda a base até chegar ao time principal... sempre foi um sonho meu jogar pelo City", afirmou Foden ao celebrar a renovação.
A extensão do vínculo ocorre em um momento de transição no clube, que iniciou uma nova era sob o comando de Enzo Maresca, substituto de Pep Guardiola. Foden, que já trabalhou com o treinador italiano durante a passagem dele pela comissão técnica do City, demonstrou confiança no novo projeto.
"Estou muito animado. Obviamente, já trabalhei com o Enzo antes, na temporada da Tríplice Coroa, e ele foi brilhante. Sua atenção aos detalhes e às pequenas coisas que fazem uma grande diferença realmente melhoraram meu jogo", disse o jogador.
Com 17 títulos, segundo o balanço divulgado pelo clube, Foden permanece como um dos principais nomes da história recente do Manchester City. Entre as conquistas estão seis títulos da Premier League e uma Champeions League, além de troféus nacionais e internacionais.
A renovação acontece após a ausência surpreendente do meia-atacante na campanha da Inglaterra na Copa do Mundo. Thomas Tuchel afirmou na ocasião que a decisão foi tomada em cima de 'sobrecarga de trabalho'. Cole Palmer, outro nome importante, também foi preterido pelo treinador na época.