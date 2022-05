Após empate em clássico, Ponte Preta projeta 3ª vitória seguida em casa

Da Redação

Após empatar com o Guarani na última rodada, a Ponte Preta agora se concentra em aumentar o bom aproveitamento em casa. O time de Campinas quer buscar a terceira vitória seguida no estádio Moisés Lucarelli nesta sexta-feira, contra o Novorizontino, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Estamos trabalhando forte e, principalmente, com atitude, mudamos a postura de jogar. No clássico deste final de semana guerreamos muito e poderíamos ter saído com a vitória. Mas agora é focar em vencer o Novorizontino nesta sexta", afirmou o zagueiro Thiago Lopes.

A Ponte Preta ainda não perdeu no campeonato como mandante. Depois de empatar sem gols com o Grêmio, na estreia, o time comandado pelo técnico Hélio dos Anjos venceu o CRB (1 a 0) e o Brusque (2 a 0).

"Nossa postura em casa mais uma vez deve ser de imposição, tanto física quanto técnica. Estamos trabalhando para corrigir erros, melhorar e mais uma vez vencer em casa. Vamos muito empenhados para conseguir estes três pontos, que são muito importantes pra gente", disse o lateral-esquerdo Jean Carlos.

A Ponte Preta está na décima colocação da Série B, com oito pontos. A vitória sobre o Novorizontino pode fazer o time entrar no G-4.