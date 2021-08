Após empate em clássico, Palmeiras se reapresenta com retorno de Gabriel Menino

Da Redação

Após empatar com o São Paulo pela Copa Libertadores, o Palmeiras se reapresentou nesta quarta-feira com uma novidade. Gabriel Menino, que atua como meia e lateral direito, voltou ao time após participar da conquista da medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio junto com a seleção brasileira.

Menino não veste a camisa do Palmeiras desde a vitória sobre o Grêmio no dia 7 de julho, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Na sequência, ele se apresentou à seleção. Em Tóquio, esteve em campo em três partidas. Enfrentou a Arábia Saudita na primeira fase, o Egito nas quartas e a Espanha na final olímpica.

De volta ao time paulista, o jogador de apenas 20 anos treinou normalmente. Ele participou do coletivo que foi dominado por jogadores que se destacaram no sub-20, uma vez que os titulares fizeram apenas trabalho regenerativo nesta quarta, após o empate por 1 a 1 com o rival São Paulo, pela ida das quartas de final da Libertadores, no Morumbi.

Sem eles, a comissão técnica comandou coletivo de dois tempos de 45 minutos. Uma das equipes foi formada por Jailson; Mayke, Ruan Santos, Michel e Victor Luis; Danilo Barbosa, Patrick de Paula e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Willian e Marino.

O outro time teve Mateus; Gabriel Menino, Felipe Melo, Kuscevic e Piquerez; Matheus Fernandes, Yago Santos e Lucas Lima; Kevin, Gabriel Silva e Deyverson. Ao longo da atividade, Garcia, Fabinho, Naves, Ian Custódio, Jhonatan e Alan entraram em campo.

O elenco palmeirense retoma os treinos na quinta-feira, em preparação para o importante duelo contra o Atlético-MG, sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte. O duelo, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, reúne líder e vice-líder da tabela - o Palmeiras perdeu a primeira posição para o rival mineiro justamente no fim de semana passado.