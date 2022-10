Após eliminação no simples, Bia Haddad vai às semifinais nas duplas em Ostrava

(via Agência Estado)

Eliminada na estreia do simples no WTA 500 de Ostrava, na República Checa, nesta quarta-feira, Beatriz Haddad Maia foi mais feliz na disputa por duplas. Ao lado da parceira cazaque Anna Danilina, bateu as checas Barbora Palicova e Nikola Bartunkova nas quartas de final e avançou às semifinais. As adversárias da próxima fase serão definidas na manhã de quinta (horário do Brasília), no duelo entre as britânicas Olivia Nicholls e Alicia Barnett e a polonesa Alicja Rosolska e a australiana Erin Routliffe.

Bia e Danilina tiveram um primeiro set de dificuldades diante das donas da casa. Começaram perdendo, sofreram uma quebra no quarto game e, logo depois, viram as adversárias abrirem 4 a 1 na parcial. Em grande reação, conseguiram a virada no 11º game, mas sofreram o empate e só resolveram a situação no tie-break, com vitória por 7 a 4.

No segundo set, a primeira impressão foi que Rosolska e Routliffe dariam tanto trabalho quanto no primeiro, mas o desfecho foi um pouco mais tranquilo para a brasileira e sua dupla, que abriram uma vantagem de 4 a 1 no quinto game. Depois disso, apesar de serem ameaçadas em alguns momentos, foram consistentes para fechar a parcial em 6/3.

SIMPLES

A disputa do simples em Ostrava teve duas integrantes do top 5 do ranking da WTA em quadra. Iga Swiatek, a número 1 do mundo, avançou às quartas de final após desistência da australiana Ajla Tomljanovic, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo quando o segundo set estava empatado em 2/2. O primeiro foi vencido pela polonesa, por 7 a 5. Com o resultado, Swiatek alcançou a 58ª vitória neste ano, maior número de triunfos de uma tenista em um mesmo ano desde que Caroline Wozniacki venceu 60 vezes em 2017.

Cabeça 2 do torneio checo e número 4 do mundo, Paula Badosa foi superada pela anfitriã Petra Kvitova. Eliminada precocemente nos últimos torneios que disputou, a espanhola manteve a série ruim ao ser derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (/4) e 6/4.