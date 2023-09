Após eliminação na Copa Paulista, Ponte Preta ficará fora da Copa do Brasil após 15 anos

Depois de 15 participações consecutivas, a Ponte Preta não irá disputar a Copa do Brasil de 2024. Na última chance de conquistar uma vaga do torneio mais rentável do futebol brasileiro, o time campineiro teria que vencer a Copa Paulista, mas neste último final de semana, foi eliminado ainda na primeira fase.

A estratégia da diretoria reforçar o time e juniores com alguns reforços, mas o planejamento não deu certo por causa de algumas urgentes de cobranças de ações, que chegaram perto dos R$ 5 milhões. Com esta despesa extra, todo o planejamento ficou comprometido.

O clube disputou a Copa Paulista com um elenco sub-23, fez parte do Grupo 2 da primeira fase e com 30 pontos em disputa, somou apenas seis, ficando na quinta colocação em uma chave com seis times, na qual apenas os três primeiros avançaram. Em dez jogos foram seis derrotas, três empates e apenas uma vitória.

O que prejudicou ainda mais o time campineiro foi a mudança de critério para classificação na Copa do Brasil. Antes, era utilizado o ranking nacional de clubes - que a Ponte Preta estava em boa posição -, agora as vagas foram destinadas diretamente às federações. No caso, a Federação Paulista concederá vagas aos times que ficaram entres os primeiros colocados do Brasileirão. Como a Ponte Preta disputou o Paulista A2 neste ano, não teve essa chance.

A outra possibilidade da Ponte Preta era ser campeã da Série B, mas a realidade é outra. Atualmente, está na 14ª colocação com 31 pontos, lutando contra a zona de rebaixamento. No Brasileiro, o próximo desafio será no sábado, às 17h, em casa, no Estádio Moisés Lucarelli, contra o Sampaio Corrêa.