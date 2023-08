Após divergência, Mauro Silva e Bebeto se emocionam em homenagem do Deportivo La Coruña

Após desentendimento público com o Deportivo La Coruña no fim de julho, Mauro Silva e Bebeto compareceram ao Troféu Teresa Herrera, tradicional torneio organizado pelo clube, neste sábado. Os brasileiros, campeões mundiais em 1994 quando defendiam o La Coruña, foram homenageados pelos 30 anos da conquista. Ao lado de Donato, Bebeto e Mauro ainda prestaram uma homenagem ao técnico histórico Arsenio Iglesias, que morreu em maio deste ano, e se emocionaram com o tributo.

Os ex-jogadores colocaram coroas de flores no busto do falecido treinador, que foi o mais vezes comandou o Deportivo La Coruña e levou o time da segunda divisão ao vice-campeonato do Campeonato Espanhol, além de outros títulos. Iglesias também comandou o Real Madrid. A homenagem aconteceu no alto da praia de Riazor, a poucos metros do estádio onde acontecerá o Troféu Teresa Herrera, no qual o time espanhol enfrentará o sub-23 do Red Bull Bragantino.

Emocionados, Mauro e Bebeto se abraçaram diante da estátua do treinador. Todos eles fizeram parte do time que ficou conhecido como "Super Deportivo". Os brasileiros chegaram ontem à cidade de Coruña para receber a homenagem.

Na sexta-feira, o Deportivo La Coruña anunciou um uniforme em homenagem aos tetracampeões de 1994 com a seleção brasileira. A camiseta amarela conta com detalhes em verde e remete à usada pela seleção brasileira na conquista do Mundial realizado nos Estados Unidos.

Bebeto e Mauro Silva foram campeões do mundo em 1994 quando defendiam o clube espanhol. Eles foram os únicos atletas a conquistar a taça da mais importante competição de seleções atuando pelo La Coruña.

Mauro Silva, que também atuou pelo Bragantino, defendeu o time espanhol entre 1992 e 2005. Ele jogou 440 partidas, conquistou a Copa do Rei duas vezes, três Supercopas da Espanha e o Campeonato Espanhol de 1999/00. Bebeto jogou pelo La Coruña em 1992 e 1996, marcou 115 gols e disputou 162, também venceu a Copa do Rei em uma oportunidade e uma Supercopa da Espanha.

DIVERGÊNCIA

Bebeto e Mauro Silva chegaram a confirmar publicamente a ausência no evento por "desacordo sobre o planejamento da nossa agenda durante a estada na cidade da Corunha", segundo postagem dos atletas no fim de julho.

O time chegou a responder os ex-jogadores, dizendo que "lamenta profundamente" a ausência de ambos e afirmando que espera continuar com a "excelente relação" que têm. Além de lamentar o ocorrido, o La Coruña ainda se colocou à disposição para arcar com todas as despesas da viagem e, até mesmo, de alterar o cronograma para que ambos pudessem participar.

Depois do mal-entendido e da homenagem com o uniforme em referência à seleção brasileira, no qual os dois atletas são representados com um desenho na gola, os jogadores e a diretoria do clube chegaram a um acordo para participar do evento.