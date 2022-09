Após desgaste no US Open, Alcaraz se recupera para defender Espanha na Copa Davis

(via Agência Estado)

Após fazer história no US Open, no domingo, Carlos Alcaraz já tem novo desafio pela frente: defender a Espanha na Copa Davis nesta semana. O novo número 1 do mundo, no entanto, ainda não sabe se jogará na estreia dos espanhóis, na quarta, porque se recupera das duas semanas desgastantes que viveu em Nova York.

Entre diversos feitos obtidos no Grand Slam americano, o tenista de 19 anos chamou a atenção por ser o jogador que mais tempo permaneceu em quadra em um torneio deste nível. Superando três partidas decididas em cinco sets e uma em quatro ele acumulou 23 horas e 39 minutos em quadra, novo recorde do circuito.

"Esperamos que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Mas não sabemos se ele estará em condições de jogar na quarta-feira", disse o capitão da Espanha na Davis, Sergi Bruguera. "Vamos ver como ele está se sentindo. Vamos conversar. Quando mais cedo puder voltar a jogar, melhor."

Um dia depois de vencer o US Open, Alcaraz revelou que "acordou morto" na segunda-feira. "Estou muito orgulhoso de chegar aqui como número 1 do mundo. Jogar na Copa Davis é algo sempre especial. É uma atmosfera única e estou ansioso para poder estar com o time", disse o espanhol, em Valência, onde a equipe da casa vai enfrentar a Sérvia, pelo Grupo B.

Inicialmente, havia a expectativa de que o jovem tenista desistisse de disputar a fase de grupos da Davis, que começa nesta terça e vai até domingo, por conta do desgaste. Mas Alcaraz confirmou sua presença. E foi recebido com festa por parte da equipe espanhola.

"Todos sabíamos que isso iria acontecer, cedo ou tarde", disse Bruguera, referindo-se ao primeiro título de Grand Slam do jovem compatriota. "Mas o jeito como ele venceu três partidas em cinco sets foi um esforço mental incrível e também físico. E ainda ser o número 1 do mundo, não há palavras para descrever..."

Depois de enfrentar a Sérvia, desfalcada de Novak Djokovic, a Espanha vai encarar o Canadá na sexta e a Coreia do Sul, no domingo. Somente os dois melhores times de cada um dos quatro grupos avançarão às quartas de final. Esta fase será disputada somente em novembro, entre os dias 22 e 27, em Málaga. As disputas de grupo serão realizadas também nas cidades de Bolonha, Glasgow e Hamburgo.