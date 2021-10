Após derrota, Grêmio anuncia saída de Felipão 'em comum acordo'

Da Redação

Luiz Felipe Scolari não resistiu a mais uma derrota do Grêmio e foi demitido na madrugada desta segunda-feira. De acordo com nota publicada pelo clube gaúcho, a decisão foi tomada em "comum acordo" após o revés para o Santos por 1 a 0, no domingo, na Vila Belmiro. Ao final do jogo, Felipão chegou a reforçar a qualidade do trabalho realizado, mas, horas depois, o clube anunciou que encerraria o vínculo com o treinador.

Essa foi a quarta passagem do técnico pelo Grêmio. Ele assumiu em julho deste ano com o desafio de tirar o clube da lanterna do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu deixar a zona de rebaixamento em definitivo. Após 21 jogos no comando, Felipão entrega o time na penúltima posição do Brasileirão. Também foram demitidos os auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra e o preparador físico Anselmo Sbragia.

Com as demissões de Renato Gaúcho, após a eliminação do Grêmio na Copa Libertadores, e de Tiago Nunes, Scolari foi o terceiro treinador a comandar o time gaúcho na temporada. Logo que assumiu, viu o Grêmio ser eliminado pela LDU na Copa Sul-Americana. Sem conseguir dar sequência positiva, ele não resistiu à pressão após uma sequência de quatro jogos sem vencer. O duelo contra o Santos era considerado essencial na briga para sair da zona de rebaixamento.

Em nota, clube tricolor gaúcho agradeceu o "comprometimento e respeito do técnico e sua equipe com a instituição durante o período de trabalho". Também registrou que Scolari agradeceu ao Grêmio "e continuarei sendo gremista, como sempre fui e sempre serei", escreveu o clube.

Em passagens anteriores, Scolari chegou a ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Ele deixará o clube como o segundo treinador com mais jogos no comando do Grêmio, com 385 partidas.

Na próxima quarta-feira, 13, o Grêmio enfrentará o Ceará pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.