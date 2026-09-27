Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Após derrota em clássico catarinense pela Série B, Avaí demite o técnico Allan Aal

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A direção do Avaí anunciou a saída do técnico Allan Aal neste domingo, motivado pela derrota por 3 a 0 para o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado do clássico catarinense manteve o clube na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 30 pontos.

Allan Aal foi contratado em julho para substituir Cauan de Almeida e comandou o time em 13 partidas na competição. Nesse período, acumulou quatro vitórias, dois empates e sete derrotas, com o baixo aproveitamento de 35,8%. A partida contra o Sport, vencida pelo Avaí por 2 a 1, não entra nessa conta porque o time foi dirigido pelo auxiliar Anderson Valiñas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A sequência recente pesou para a decisão da diretoria. Antes do clássico, o Avaí vinha de cinco partidas sem vencer e, com o revés diante do Criciúma, chegou a seis jogos consecutivos sem triunfo.

No clássico disputado em Criciúma, o Avaí conseguiu levar o empate sem gols até o intervalo, mas sofreu três gols na segunda etapa. Reynaldo marcou contra, Luciano Castán ampliou e Willean Lepo fechou o placar para o time da casa.

Para a sequência da Série B, Marquinhos Santos, que exercia a função de coordenador técnico, assumirá o comando da equipe de forma interina. O próximo compromisso será contra o Ceará, no sábado, às 11h, na Ressacada, pela 31ª rodada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Allan Aal Avaí DEMISSÃO serie b
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV