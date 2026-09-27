Após derrota em clássico catarinense pela Série B, Avaí demite o técnico Allan Aal
A direção do Avaí anunciou a saída do técnico Allan Aal neste domingo, motivado pela derrota por 3 a 0 para o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado do clássico catarinense manteve o clube na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 30 pontos.
Allan Aal foi contratado em julho para substituir Cauan de Almeida e comandou o time em 13 partidas na competição. Nesse período, acumulou quatro vitórias, dois empates e sete derrotas, com o baixo aproveitamento de 35,8%. A partida contra o Sport, vencida pelo Avaí por 2 a 1, não entra nessa conta porque o time foi dirigido pelo auxiliar Anderson Valiñas.
A sequência recente pesou para a decisão da diretoria. Antes do clássico, o Avaí vinha de cinco partidas sem vencer e, com o revés diante do Criciúma, chegou a seis jogos consecutivos sem triunfo.
No clássico disputado em Criciúma, o Avaí conseguiu levar o empate sem gols até o intervalo, mas sofreu três gols na segunda etapa. Reynaldo marcou contra, Luciano Castán ampliou e Willean Lepo fechou o placar para o time da casa.
Para a sequência da Série B, Marquinhos Santos, que exercia a função de coordenador técnico, assumirá o comando da equipe de forma interina. O próximo compromisso será contra o Ceará, no sábado, às 11h, na Ressacada, pela 31ª rodada.