Após deixar Cruzeiro, Pezzolano acerta com clube de Ronaldo na Espanha

Menos de um mês após ser demitido do Cruzeiro, o treinador uruguaio Paulo Pezzolano já tem o caminho trilhado para assumir a "filial" de Ronaldo Fenômeno na Espanha. Após a goleada de 6 a 0 sofrida para o Real Madrid no Campeonato Espanhol, o Valladolid deve anunciar a chegada de Pezzolano no comando técnico da equipe já nos próximos dias, segundo confirmado pelo próprio diretor esportivo do clube, Fran Sánchez.

Ainda restam os detalhes finais do contrato para firmar a assinatura, mas a ideia é que Pezzolano já comande a equipe diante do Mallorca no próximo domingo, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. "O contrato ainda não foi assinado e alguns detalhes e processos burocráticos precisam ser acertados, mas a ideia é que (Pezzolano) já possa liderar o elenco no próximo jogo e que amanhã (quarta-feira) já esteja no comando da sessão de treinos do Valladolid", afirmou Sánchez.

Será a primeira experiência do técnico de 39 anos no futebol europeu, em um Valladolid que ocupa a 16ª posição no Espanhol, a apenas um ponto da zona de rebaixamento. O uruguaio foi o primeiro técnico contratado por Ronaldo, desde que o ex-jogador se tornou acionista majoritário da SAF do Cruzeiro. Entre 2022 e 2023, comandou o clube para conquistar o acesso à primeira divisão, mas foi demitido após tropeço nas semifinais do Campeonato Mineiro, diante do América-MG.

A escolha do Valladolid, segundo Sánchez, não teve ingerência de Ronaldo, mas o diretor admitiu que o trabalho de Pezzolano no Cruzeiro foi fundamental para que seu nome fosse definido como substituto ideal. Assim que o clube espanhol demitiu José Rojo "Pacheta", o uruguaio foi o primeiro a receber o telefonema do Valladolid.

"Estou seguro de suas habilidades, porque o vi trabalhar pessoalmente", disse Sánchez, que esteve no Brasil no último ano e acompanhou sessões de treinamento do Cruzeiro na prática. "Ele é corajoso, metódico, gosta de lidar com a bola e administrar o ataque posicional", contou o diretor do Valladolid, durante entrevista coletiva que anunciou a demissão de Pacheta.

O clube espanhol foi "comprado" por Ronaldo em 2018, quando o ex-jogador adquiriu mais da metade das ações do clube por 30 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões à época). Desde então, a equipe ainda busca se manter na elite da Espanha e é uma das recém promovidas nesta temporada, embora já lute contra o rebaixamento.

O anúncio de Pezzolano pode acontecer nas próximas horas. O treinador, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro, já está na Espanha para acertar os últimos detalhes contratuais. Antes mesmo de deixar Minas Gerais, ele já tinha conhecimento que seu nome estava sendo ventilado para comandar equipes fora do País.

"Me ligam equipes brasileiras, italianas, mexicanas, do Oriente Médio, mas eu e minha família vamos continuar morando aqui em Belo Horizonte, descansando a cabeça. A partir de julho, ir para algum lugar, mas se chegar algo antes pode acontecer", disse, em sua última coletiva como treinador do Cruzeiro.