Após deixar Athletico, Carille anuncia que treinará V-Varen Nagasaki, do Japão

(via Agência Estado)

Demitido do Athletico Paranaense ainda no início da temporada, o técnico Fábio Carille anunciou neste domingo que trabalhará mais uma vez fora do Brasil. O treinador de 48 anos acertou com o V-Varen Nagasaki, do Japão, e o anúncio foi feito pelo próprio Carille em seu Instagram.

"Novo desafio em minha vida e carreira. Agora eu e minha comissão técnica vamos nos juntar ao grande projeto do V-Varen Nagasaki. Agradeço aos amigos Koichi, Demetrios e meus empresários pela condução de tudo. Animado demais para realizar um sonho de trabalhar em um país tão bacana como o Japão. Vamos com muita alegria e vontade de trabalhar", publicou o treinador em seu Instagram.

Diversos treinadores do futebol brasileiro e ex-jogadores que trabalharam com Carille desejaram boa sorte ao treinador na postagem, como Pedro Rocha, Alex, do São Paulo, Mauro Silva e Marcelo Fernandes.

Carille já havia tido experiência no Oriente em 2020, quando assumiu o comando do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, onde também comandou o Al-Wehda em 2018. Recentemente, o treinador fechou a temporada 2021 no comando do Santos, mas deixou o clube ainda durante o estadual.

No Athletico Paranaense, Carille teve apenas sete jogos antes de uma contestada demissão. O treinador foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017, surgindo como substituto de Tite no clube paulista.