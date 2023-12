Após colapso de Lockyer, partida entre Bournemouth e Luton Town vai ser disputada de novo

A Premier League, liga que organiza o Campeonato Inglês, informou, nesta quarta-feira, que a partida Bournemouth x Luton Town, interrompida no sábado, aos 14 minutos do segundo tempo, com o placar 1 a 1, após o colapso sofrido em campo pelo capitão do Luton, Tom Lockyer, será disputada novamente na íntegra após a temporada regular, em data com o consentimento das equipes.

continua após publicidade

"A Liga gostaria de agradecer à equipe médica e a todos os envolvidos por suas ações rápidas em resposta ao que foi uma situação extremamente perturbadora para todos", afirmou a Premier League em comunicado. "Desejamos ao Tom uma recuperação contínua e os nossos pensamentos estão com ele, a sua família e todos os que trabalham no Luton Town FC."

Em uma nota, o Luton informou que Lockyer aguarda resultados dos exames a que foi submetido para saber quais procedimentos serão adotados para a sua total recuperação.

continua após publicidade

Lockyer, de 29 anos, jogador da seleção do País de Gales, recebeu atendimento imediato em campo. Jogadores e o técnico do Luton, Rob Edwards, reagiram imediatamente ao episódio. O jogador foi carregado em uma maca sob aplausos da multidão.

Em 27 de maio, o zagueiro também desmaiou em campo durante a vitória do Luton na final do playoff de promoção contra o Coventry City. Ele passou cinco dias no hospital e foi operado para corrigir uma fibrilação atrial antes de retornar para o treinamento de pré-temporada após ser liberado pelo médicos.