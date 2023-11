Após cinco meses, executivo de futebol deixa o Guarani e acerta com o Ceará

Siga o TNOnline no Google News

Depois de flertar com o acesso durante dez rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani não conseguiu chegar ao seu objetivo devido a muitos tropeços na reta final. Um dos culpados por isso, segundo parte da torcida, teria sido o executivo de futebol Lucas Drubscky, que logo após o final da campanha, confirmou que acertou com o Ceará.

O dirigente, que já trabalhou em clubes como Sport, Bahia e Cruzeiro será o responsável por liderar o departamento de futebol cearense na próxima temporada. Mas, antes de ir, Drubscky deixou uma carta aberta à torcida do Guarani, onde se desculpou pela falta do acesso, mas afirmou que enxergou crescimento no clube nos últimos cinco meses, tempo curto em que trabalhou em Campinas.

Agora, o Guarani, que irá disputar o Paulistão e a Série B do Brasileiro em 2024, trabalha na busca por um substituto de Drubscky. Alguns nomes estão no páreo, mas o favorito para assumir o cargo de executivo de futebol é Juliano Camargo, exatamente ex-Ceará.

Na última rodada, no sábado passado, o Guarani se despediu na temporada ao perder por 3 a 0 para o Atlético-GO, terminando com 57 pontos, em 10º lugar.