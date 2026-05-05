Após briga, Neymar pode receber punição e Robinho Jr. passar por rescisão; entenda

O Santos FC vive um momento de tensão interna após o desentendimento entre Neymar e Robinho Jr. durante o treino do último domingo. O episódio ganhou novos contornos com o envio de uma notificação extrajudicial por parte do jovem atleta, que cobra providências do clube e acusa o camisa 10 de agressão. O caso ocorre às vésperas de um confronto decisivo diante do Deportivo Recoleta, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

📰LEIA MAIS: Neymar dá rasteira em Robinho Jr. durante treino do Santos; entenda

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Inicialmente tratado como resolvido após um pedido de desculpas de Neymar no CT Rei Pelé, o episódio voltou a ganhar força nos bastidores. Parte do elenco teria se incomodado com a postura de Robinho Jr., especialmente pela decisão de formalizar a denúncia fora do ambiente interno. Entre jogadores, há a percepção de que situações desse tipo deveriam ser resolvidas internamente, sem exposição.

Por outro lado, representantes do atleta de 18 anos aguardam acesso às imagens do treinamento para definir os próximos passos. Entre as possibilidades avaliadas, não está descartado um pedido de rescisão contratual. A renovação recente do jogador com o Santos, válida até 2031, já havia sido marcada por desgastes entre as partes.

Durante as negociações contratuais, inclusive, houve divergências quanto ao aproveitamento do atleta nas categorias de base. Apesar disso, clube e estafe chegaram a um acordo em abril, com reajuste salarial e definição de um plano de desenvolvimento para os próximos anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até o momento, uma das solicitações feitas pela equipe de Robinho Jr. — a abertura de apuração interna sobre o ocorrido — foi atendida. A depender do resultado, Neymar pode ser alvo de sanções disciplinares, como multa ou desconto salarial, embora o jogador considere o assunto encerrado desde o pedido de desculpas.

Enquanto tenta administrar a crise, o Santos busca manter o foco no compromisso desta terça-feira. A delegação viajou ao Paraguai sem intercorrências, e tanto Neymar quanto Robinho Jr. estão à disposição do técnico Cuca para a partida.

Apesar do clima nos bastidores, o camisa 10 foi recebido com entusiasmo por torcedores na chegada à fronteira com o Paraguai e demonstrou tranquilidade durante a estadia da equipe. Inclusive, os dois jogadores dividiram a mesma mesa durante o jantar da delegação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lanterna do Grupo D, o Santos entra em campo pressionado por um resultado positivo fora de casa, em duelo marcado para a noite desta terça-feira.

Informações: GE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE







