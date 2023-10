Após boa sequência, Chelsea perde para Brentford e volta a se complicar no Campeonato Inglês

Depois de um começo preocupante de Campeonato Inglês, o Chelsea conseguiu uma boa sequência de resultados em três partidas, mas a fase positiva chegou ao fim neste sábado pela 10ª rodada. Jogando em casa, em Stamford Bridge, o time de Mauricio Pochettino perdeu por 2 a 0 para o Brentford, que ultrapassou o adversário na tabela.

São 12 pontos para o Chelsea, que ocupa a 11ª colocação, uma atrás do Brentford, que possui 13 pontos. Em 10 partidas, o Chelsea venceu três, empatou três e perdeu quatro. O tinha londrino vinha de vitórias sobre Fulham, Burnley e de um empate no clássico contra o Arsenal. Já o Brentford chega à sua segunda vitória seguida.

O primeiro tempo em Stamford Bridge foi bastante morno. O Chelsea até teve mais volume de jogo, mas não conseguiu se impor em campo para se aproximar do gol, que só foi sair no começo do segundo tempo para o outro lado. Aos 3 minutos, Mbeumo recebeu no limite da área e cruzou de primeira para Pinnock cabecear e fazer 1 a 0.

No último lance do confronto, quando o Chelsea se lançou todo ao ataque, o Brentford pegou o adversário sem goleiro e sacramentou a vitória por 2 a 0. Maupay apenas serviu Mbeumo, que tocou com tranquilidade para o fundo das redes.