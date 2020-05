Após autorização da prefeitura, Grêmio anuncia retorno para segunda-feira

Com o decreto da Prefeitura de Porto Alegre permitindo a volta aos treinos, o Grêmio anunciou que retomará as atividades a partir da próxima segunda-feira. Funcionários e integrantes de departamento de futebol voltarão primeiro e depois ocorrerá a apresentação dos atletas, que serão divididos em grupos e horários.

O retorno visa o condicionamento físico e deve respeitar regras de segurança para evitar a contaminação do novo coronavírus. Segundo o decreto do prefeito Nelson Marchezan Júnior, fica proibido contato físico e aglomerações, além de ser necessário respeitar a distância mínima de 2 metros de uma pessoa para outra.

"Será implementado um rígido protocolo médico desde o ingresso ao CT Presidente Luiz Carvalho, como medição da temperatura e realização de testes para covid-19 e utilização dos EPI's (equipamento de proteção individual). Todos os integrantes do departamento serão reavaliados diariamente", disse o Grêmio em um comunicado.

O clube ainda afirma que seguirá todas as orientações das autoridades e de que o CT terá acesso controlado e será fechado tanto para a imprensa quanto para o público em geral.

O Campeonato Gaúcho foi paralisado após a terceira rodada do segundo turno, em 15 de março. O Grêmio, vice-campeão no primeiro turno, venceu as três partidas e lidera o Grupo B com nove pontos.