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DESDE 1986

Após 40 anos, Brasil volta a desperdiçar pênalti no tempo normal de uma Copa; último foi com Zico

Seleção Brasileira não errava uma cobrança no tempo normal de um Mundial desde a cobrança de Zico contra a França, nas quartas de final do torneio

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 18:27:04 Editado em 05.07.2026, 18:26:59
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Após 40 anos, Brasil volta a desperdiçar pênalti no tempo normal de uma Copa; último foi com Zico
Autor Penalidade foi assinalada aos 13 minutos do primeiro tempo - Foto: Reprodução/CazéTV

O volante Bruno Guimarães desperdiçou um importante pênalti no confronto da Seleção Brasileira contra a Noruega, disputado neste domingo (5), válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O erro do camisa 8 quebrou um jejum histórico da equipe nacional, que não falhava em uma cobrança no tempo normal de um Mundial desde a edição de 1986, quando Zico parou no goleiro da França durante as quartas de final do torneio. Assista abaixo.


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A penalidade foi assinalada aos 13 minutos do primeiro tempo, logo após o atacante Matheus Cunha ser derrubado dentro da grande área. Na cobrança, Bruno Guimarães escolheu finalizar no canto direito, mas o goleiro norueguês acertou o lado e conseguiu fazer a defesa. Com o lance, o meio-campista entra para uma seleta lista de apenas quatro jogadores brasileiros que já desperdiçaram penalidades com a bola rolando na história da competição.

O embate carrega um peso duplo para a equipe sul-americana, que busca não apenas a sobrevivência no Mundial, mas também a sua primeira vitória na história dos confrontos diretos contra a seleção da Noruega. A equipe que levar a melhor neste embate de mata-mata garantirá o avanço para as quartas de final e terá pela frente o vencedor do duelo entre México e Inglaterra na próxima fase.

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As informações são do Metrópoles.

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Bruno Guimarães Copa do Mundo 2026 gol de pênalti noruega oitavas de final Seleção Brasileira
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