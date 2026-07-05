Após 40 anos, Brasil volta a desperdiçar pênalti no tempo normal de uma Copa; último foi com Zico
Seleção Brasileira não errava uma cobrança no tempo normal de um Mundial desde a cobrança de Zico contra a França, nas quartas de final do torneio
O volante Bruno Guimarães desperdiçou um importante pênalti no confronto da Seleção Brasileira contra a Noruega, disputado neste domingo (5), válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O erro do camisa 8 quebrou um jejum histórico da equipe nacional, que não falhava em uma cobrança no tempo normal de um Mundial desde a edição de 1986, quando Zico parou no goleiro da França durante as quartas de final do torneio. Assista abaixo.
🇧🇷 O pênalti perdido por Bruno Guimarães. Defesa de Nyland.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 5, 2026
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A penalidade foi assinalada aos 13 minutos do primeiro tempo, logo após o atacante Matheus Cunha ser derrubado dentro da grande área. Na cobrança, Bruno Guimarães escolheu finalizar no canto direito, mas o goleiro norueguês acertou o lado e conseguiu fazer a defesa. Com o lance, o meio-campista entra para uma seleta lista de apenas quatro jogadores brasileiros que já desperdiçaram penalidades com a bola rolando na história da competição.
O embate carrega um peso duplo para a equipe sul-americana, que busca não apenas a sobrevivência no Mundial, mas também a sua primeira vitória na história dos confrontos diretos contra a seleção da Noruega. A equipe que levar a melhor neste embate de mata-mata garantirá o avanço para as quartas de final e terá pela frente o vencedor do duelo entre México e Inglaterra na próxima fase.
As informações são do Metrópoles.