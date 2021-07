Após 285 dias de grave lesão, Van Dijk volta a jogar pelo Liverpool em amistoso

Da Redação

O Liverpool perdeu para o Hertha Berlin por 4 a 3, nesta quinta-feira, em amistoso da pré-temporada no Tivoli Stadium, na Áustria. O resultado negativo, porém, ficou em segundo plano. O torcedor comemorou o importante retorno do zagueiro holandês Van Dijk aos gramados após 285 dias afastado por grave lesão.

continua após publicidade .

O defensor rompeu os ligamentos do joelho direito no dia 17 de outubro de 2020, em clássico com o Everton, sendo obrigado a passar por uma cirurgia. Acabou fazendo muita falta na fase decisiva da Liga dos Campeões da Europa e também no Campeonato Inglês, no qual o Liverpool chegou a liderar por várias rodadas e depois caiu na tabela. Com reação no fim, fechou no terceiro lugar.

Van Dijk entrou na vaga de Nathaniel Philips aos 23 minutos do segundo tempo, diante do Hertha Berlin. Naquele momento, o placar já marcava 3 a 2 para os alemães, que ainda marcariam e sofreriam mais um gol, com o placar final em 4 a 3.

continua após publicidade .

O técnico alemão Jürgen Klopp observou muitos titulares e espera voltar a disputar e ganhar títulos após temporada de decepções. Sadio Mané, Minamino e Oxlade-Chamberlain fizeram os gols do Rede, enquanto os alemães viram Jovetic brilhar ao marcar duas vezes. Ascacibar e Serdar anotaram os outros gols.

Em outro amistoso com muitos gols nesta quinta-feira, a Fiorentina não tomou conhecimento do Levico Terme, da Série D italiana. Sem esforço, goleou por 9 a 0. Kokorin abriu o marcador. Agostinelli (2), Sottil (2), Benassi (2), Bianco e Gori completaram a impressionante goleada.

Na semana passada, no primeiro jogo-treino, a equipe de Florença já havia aplicado sonoros 7 a 1 sobre o alemão Ostermünchen. O rival era quase um time amador, da 10.ª divisão. Diferentemente de outros gigantes da Europa, que vêm encarando oponentes mais fortes, a Fiorentina optou por rivais mais fracos para aprimorar a equipe.