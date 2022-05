Apoio à invasão na Ucrânia gera punição a ginasta russo

Da Redação

Um gesto de solidariedade ao governo russo em relação à invasão na Ucrânia acabou custando caro ao atleta Ivan Kuliak, que está disputando a Copa do Mundo por aparelhos. Ele foi desqualificado da competição, em Doha, vai ter que devolver a medalha de bronze e ainda a premiação que conquistou. A punição foi dada pela Comissão Disciplinar de Ética na Ginástica.

O ginasta usou um símbolo de apoio ao exército russo. A decisão ainda cabe recurso. Além das sanções que sofreu, Kuliak está proibido de participar de qualquer evento que esteja endossado pela Federação Internacional de Ginástica.

O agravante dessa situação é que ao seu lado, no lugar mais alto do pódio, estava o ucraniano Ilia Kovtun, que ficou com a medalha de ouro.

Essa não foi a primeira vez que o atleta manifestou seu apoio ao governo de seu país. Em março, ele usou pedaços de esparadrapo para desenhar a letra Z no peito logo após ganhar a medalha de bronze na final das barras paralelas.

O Ministério da Defesa da Rússia soltou um comunicado explicando a simbologia da letra Z que é ostentada em tanques e blindados que fazem operações de guerra na Ucrânia. Ela faz referência à frase "Za Pobedu". Numa tradução para o português, essa citação teria o sentido de "Pela vitória."