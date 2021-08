Apesar de acertar com Todinho, Guarani insiste pelo atacante Maxwell, ex-Sport

Da Redação

As goleadas sofridas diante de Vasco e Vila Nova, ambas por 4 a 1, ligaram o sinal de alerta no Guarani, que vê como necessidade se reforçar para continuar brigando pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de estar perto de oficializar Junior Todinho, o clube de Campinas (SP) continuará negociando com o Kalmar FF, da Suécia, pelo atacante Maxwell.

continua após publicidade .

A busca por um atacante aumentou ainda mais após a lesão de Rafael Silva, que perderá o restante da Série B. Ele realizou no último sábado uma cirurgia para a reconstrução do menisco medial do joelho direito. O prazo para recuperação é de seis meses. Isso sem contar a saída de Matheus Davó, que foi cedido pelo Corinthians para uma equipe dos Estados Unidos.

Júnior Todinho já acertou uma base salarial com o Guarani, valor menor do que recebia antes de deixar o próprio clube campineiro para atuar no Juventude. O contrato será até o final do ano. Ele está passando por testes físicos antes de ser anunciado oficialmente.

continua após publicidade .

Já Maxwell é uma negociação mais complicada, já que o Guarani disputa o atleta com outras equipes da Série B, a exemplo do Remo. O atleta pertence ao Kalmar FF, que precisará aceitar liberar o jogador por empréstimo e ainda arcar com parte do salário.

Maxwell estava no Sport, mas foi liberado após sair dos planos do técnico Umberto Louzer. Ele se destacou no Cuiabá na campanha do acesso à Série A no ano passado, quando fez 32 jogos e marcou seis gols.

Vindo de três tropeços consecutivos, o Guarani é o oitavo colocado da Série B, com 23 pontos. O Avaí, em quarto, soma 26.