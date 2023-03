Apenas quatro Estaduais terão decisões com clássicos neste final de semana; confira lista

(via Agência Estado)

Questionados, os Estaduais ainda resistem, apesar de sofrerem diminuição no número de datas disponíveis para sua realização. De acordo com o calendário da CBF deste ano, as finais devem acontecer até o dia 9 de abril. Além de uma oportunidade para times menores e jogadores aparecerem no cenário nacional, esses campeonatos são marcados por rivalidades regionais. No entanto, em 2023, a maioria das disputas pelo título não terá o principal atrativo aos torcedores: os clássicos nas finais.

Em São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná, entre outros Estados brasileiros, a decisão terá apenas um dos times considerados "grandes"; no Paulistão, por exemplo, o Palmeiras enfrentará o Água Santa, após Santos, São Paulo e Corinthians ficarem pelo caminho. A mesma situação se repete nos principais Estaduais que já têm suas finais definidas. A zebra deu as caras nesta edição. Antes de saber que iria encara o desafiante Água Santa, o Palmeiras passou por São Bernardo e Ituano nas etapas de mata-mata.

Minas Gerais e Rio são duas exceções à regra. Apesar da maior rivalidade no Estado ser com o Cruzeiro, o Atlético-MG enfrenta outro rival, o América-MG, pelo título do Campeonato Mineiro. O América se transformou em uma das forças dos futebol mineiro. Em determinadas situações, até à frente de Atlético e do clube de Ronaldo Fenômeno. No Cariocão, o clássico Flamengo e Fluminense reedita a decisão da última temporada, com dois novos técnicos: Vítor Pereira e Fernando Diniz, respectivamente. O Fla-Flu mantém sua tradição de décadas. Vasco e Botafogo ainda vivem fase de reformulação.

Às vésperas das partidas de ida das decisões dos Estaduais, o Estadão faz um levantamento dos jogos em cada uma das competições regionais; ao todo, 11 campeonatos espalhados pelo Brasil começarão a ser decididos a partir deste sábado. No Sul, em Porto Alegre, o Caxias mandou o Inter para casa e vai disputar a taça com o Grêmio, de Suárez. O atacante uruguaio faz sua primeira decisão no futebol brasileiro.

CAMPEONATO PAULISTA

Surpresa neste ano, o Água Santa eliminou duas equipes da Série A do Brasileirão - São Paulo e Red Bull Bragantino - até chegar à decisão com o Palmeiras. A primeira partida acontece neste domingo, dia 2, na Arena Barueri; a segunda, no Allianz Parque, dia 9. Ambas às 16h (horário de Brasília). Amplo favorito, o Palmeiras ainda tem o fator de decidir em casa como um ponto a seu favor na final. Além disso, por não poder mandar seu jogo em Diadema, o Água Santa jogará como mandante na Arena Barueri pela primeira vez neste ano; nas semifinais, a Vila Belmiro foi o palco do confronto com o RB Bragantino, mas não houve acordo com o Santos para as decisões.

Grande parte da Arena Barueri será ocupada por torcedores do Palmeiras, uma vez que cinco dos seis setores do estádio foram destinados para palmeirenses. Eles podem ocupar A, A1, C e C2, que são as cadeiras centrais da arena, além do setor de visitante, reservado para as organizadas do Palmeiras. Os torcedores do Água Santa ficarão no setor B, atrás do gol, na arquibancada oposta a que será ocupada pela torcida uniformizada do Palmeiras.

Será a primeira vez, desde 2017, que o Paulistão não terá um clássico na decisão. Na ocasião, Corinthians e Ponte Preta se enfrentaram, com vitória corintiana por 4 a 1 no placar agregado; um ano antes, o Santos já havia derrotado o Audax de Fernando Diniz na final da competição. Contra o Palmeiras, o Água Santa tentará ser o primeiro time fora da elite nacional a se sagrar campeão paulista em nove anos. Em 2014, o Ituano superou o Santos, nos pênaltis, para conquistar seu segundo título estadual.

CAMPEONATO GAÚCHO

Em busca do sexto título consecutivo do Gauchão, o Grêmio não terá o Internacional pela frente. Nas semifinais, o Colorado foi surpreendido pelo Caxias, em casa, e foi eliminado nos pênaltis. A partida, inclusive, gerou revolta da torcida e dos jogadores do Inter, que agrediram os adversários após o apito final.

Com Suárez, o Grêmio quase teve destino semelhante ao de seu maior rival: a classificação para a final veio nos pênaltis, após empate em 3 a 3 no agregado com o Ypiranga. Mas apesar da importância histórica do Gre-Nal, na sequência de cinco títulos do Grêmio, em apenas dois o adversário foi o Internacional (2019 e 2021). Brasil de Pelotas (2018), Caxias (2020) e Ypiranga (2022) tentaram evitar o domínio do rival no Estado.

CAMPEONATO PARANAENSE

Cercado de rivalidade e tensão, dentro e fora de campo, o Campeonato Paranaense não terá o clássico entre Athletico-PR e Coritiba na decisão. Apesar de histórico, isso não é novidade no Atletiba: a última vez em que as equipes se enfrentaram na final do Estadual foi em 2020, há três anos. Em 2021, o caso foi até mais extremo: tanto Coritiba quanto Athletico ficaram fora das finais. Na ocasião, o Londrina derrotou o Cascavel na decisão. Nesta temporada, o Athletico enfrenta o Cascavel em busca do título paranaense. Nas quartas de final, a grande atuação do goleiro André Luiz, do Cascavel, garantiu a eliminação do Coritiba, no Couto Pereira. As partidas acontecem nos próximos dias 1º e 8 de abril.

Confira as decisões dos Estaduais do Brasil neste final de semana:

Alagoano: CRB x ASA

Baiano: Bahia x Jacuipense

Carioca: Fluminense x Flamengo

Catarinense: Brusque x Criciúma

Cearense: Ceará x Fortaleza

Gaúcho: Grêmio x Caxias

Goiano: Goiás x Atlético-GO

Mineiro: Atlético-MG x América-MG

Paraibano: Sousa x Treze

Paulista: Palmeiras x Água Santa

Tocantinense: Tocantinópolis x Capital