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BOLA DE OURO 2026

Aos 39 anos, Messi garante vaga no top 10 mundial

Craque argentino assegurou presença na elite do prêmio após revelação das posições intermediárias pela organização

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Aos 39 anos, Messi garante vaga no top 10 mundial
Autor Foto: Luis ROBAYO/AFP

Lionel Messi está confirmado entre os dez melhores jogadores do mundo na cerimônia da Bola de Ouro 2026, realizada nesta segunda-feira (26). A vaga do craque argentino no grupo de elite foi sacramentada horas antes do evento principal, quando a organização revelou que o meio-campista inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, ficou com a 11ª colocação da premiação organizada pela revista France Football.

Aos 39 anos, o atacante do Inter Miami volta a figurar no topo do futebol internacional respaldado por uma temporada de alto rendimento nos Estados Unidos e, sobretudo, por liderar a seleção argentina na conquista do vice-campeonato na Copa do Mundo. Durante o torneio internacional, o capitão acumulou gols, assistências e atuações decisivas que pesaram na votação do colégio eleitoral.

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A divulgação preliminar das colocações do 30º ao 11º lugar deixou de fora nomes de peso do futebol europeu. Logo atrás de Bellingham, o zagueiro espanhol Pau Cubarsí fechou na 12ª posição, seguido pelo lateral Achraf Hakimi em 13º e pelo volante Vitinha no 14º posto. Entre os brasileiros presentes no corte intermediário, Vinicius Júnior terminou em 17º lugar, Gabriel Magalhães foi o 21º colocado e o zagueiro Marquinhos encerrou a lista nacional na 25ª posição.

A contagem regressiva para a definição do vencedor da Bola de Ouro 2026 conta ainda com concorrentes de peso como Kylian Mbappé e Lamine Yamal no grupo principal, cujas posições definitivas e o troféu de melhor jogador do mundo serão anunciados ao longo da solenidade oficial a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

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Confira o ranking parcial da Bola de Ouro 2026

11º: Jude Bellingham - Real Madrid e Inglaterra

12º: Pau Cubarsí – Barcelona e Espanha

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13º: Achraf Hakimi – PSG e Marrocos

14º: Vitinha – PSG e Portugal

15º: Declan Rice – Arsenal e Inglaterra

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16º: Ferran Torres – Barcelona e Espanha

17º: Vini Jr. – Real Madrid e Brasil

18º: Marc Cucurella – Chelsea e Espanha

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19º: João Neves – PSG e Portugal

20º: Willian Pacho – PSG e Equador

21º: Gabriel Magalhães – Arsenal e Brasil

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22º: Lautaro Martínez – Inter de Milão e Argentina

23º: Nuno Mendes – PSG e Portugal

24º: Luis Díaz – Bayern de Munique e Colômbia

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25º: Marquinhos – PSG e Brasil

26º: Dayot Upamecano – Bayern de Munique e França

27º: Bruno Fernandes – Manchester United e Portugal

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28º: Julián Quiñones – Al-Qadsiah e México

29º: William Saliba – Arsenal e França

30º: Sadio Mané – Al-Nassr e Senegal


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