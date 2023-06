Antony, da Seleção, é acusado de agressão e ameaça por ex

A DJ e influenciadora Gabriela Cavallin registrou um boletim de ocorrência contra o atacante Antony, da seleção brasileira e do Manchester United, por violência doméstica, ameaça física e lesão corporal. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, no Tatuapé, em São Paulo.

Segundo o documento obtido pelo Estadão, o caso ocorreu no dia 20 de maio, mas só foi registrado nesta segunda-feira (5/6). Cavallin pede ainda uma medida protetiva de urgência contra o jogador.

De acordo com o B.O., a agressão teria acontecido em São Paulo. Porém nesta mesma data, 20 de maio, o jogador estava atuando pelo seu time na Inglaterra. A partida em questão foi contra o Bournemouth, válida pelo Campeonato Inglês. Antony foi titular e o United venceu o confronto por 1 a 0, com gol de Casemiro.

Nas redes sociais, a influenciadora afirmou para um fanclube do jogador que estaria morando com o atleta há um mês, mas que eles não estavam mais juntos. Em julho do ano passado, Gabriela anunciou que perdeu o bebê que esperava, fruto do seu relacionamento com Antony.

