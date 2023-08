Antony comemora classificação do São Paulo na Copa do Brasil e valoriza Lucas: 'Você é craque'

A classificação do São Paulo para a decisão da Copa do Brasil, com a vitória contra o Corinthians, ultrapassou o continente. Cria de Cotia, a categoria de base do time do Morumbi, o atacante Antony, atualmente jogador do Manchester United e convocado por Fernando Diniz para a seleção nesta sexta-feira, usou as redes sociais para mostrar sua festa com o triunfo no clássico e também para parabenizar os atletas do atual elenco tricolor.

continua após publicidade

Mesmo longe do São Paulo desde o início de 2020, quando foi vendido para o Ajax, da Holanda, por mais de R$ 100 milhões, Antony sempre fez o que pôde para acompanhar o time que o formou. Após a semifinal, que estava vendo pela TV, o atacante fez questão de parabenizar Lucas Moura, um dos grandes destaques do time na partida, e Pablo Maia.

No Twitter, o atacante também reconheceu o bom jogo de Lucas Moura. O atleta, que fez apenas três jogos desde seu retorno, foi o grande nome da equipe no duelo do Morumbi e marcou o segundo gol na vitória. Em vídeos que circulam nas redes sociais, o lance gerou polêmica por existir o debate sobre um possível toque de mão de Lucas.

continua após publicidade

Outro jogador que foi elogiado publicamente pelo atacante do Manchester United foi o jovem volante Pablo Maia. Também formado pelas categorias de base do São Paulo, o atleta ficou em campo durante os 90 minutos e Antony declarou que o camisa 29 do time "deu aula" no meio de campo na semifinal.

O São Paulo havia perdido na ida por 2 a 1. Em casa, diante de 62 mil torcedores, fez 2 a 0 e ficou com a vaga para a final, depois de 23 anos. Em 2000, o time perdeu para o Cruzeiro na decisão da competição. O São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil.

A decisão da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo está marcada para acontecer nos dias 17 e 24 de setembro. Os mandos das partidas serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por sorteio. O time do Morumbi busca seu primeiro título da competição na história e o Flamengo tenta o penta. Dorival Júnior, técnico do São Paulo, é o atual campeão da disputa com o Flamengo.