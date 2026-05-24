Antonelli vence duelo espetacular com Russell, bate recorde e ganha no Canadá; Bortoelto é 13º

O italiano Kimi Antonelli superou um duelo espetacular com George Russell para ganhar o GP do Canadá, neste domingo, em Montreal. A equipe Mercedes venceu as cinco etapas disputadas até agora na temporada. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 13º.

O pódio foi completado pelo inglês Lewis Hamilton, da Ferrari, em segundo, e pelo holandês Max Verstappen, em terceiro.

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Antonelli entrou para a história por ser o primeiro piloto da Fórmual 1 na história a ganhar seus quatro primeiros GPs de forma consecutiva. O italiano, de 19 anos, disparou na ponta do Mundial com 131 pontos, contra 88 de Russell, que abandonou a corrida com problemas.

Charles Leclerc, quarto na prova, é o terceiro no Mundial com 75, contra 72 de Hamilton. Lando Norris tem 58, Oscar Piastri soma 48 e Max Verstappen tem 43.

A corrida teve duas largadas. Na primeira. O inglês Arvid Lindblad, da Racing Bulls, teve problemas e não largou. Com isso, foi preciso mais uma volta de apresentação e o total de voltas da prova caiu para 68.

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Na largada, Lando Norris fez grande manobra e pulou do terceiro para o primeiro lugar na primeira curva. Antonelli superou Russell, o pole position, e ficou em segundo, enquanto Hamilton apareceu em quarto e Verstappen em quinto. Bortoleto se manteve na 13º colocação.

Após duas voltas, Norris precisou parar para colocar pneus de pista seca e caiu para a 14ª colocação. Na sexta volta, Russell assumiu a liderança ao passar Antonelli, enquanto Verstappem superou Hamilton na nona volta para ser terceiro colocado.

A 13ª volta registrou uma batalha dos carros da Mercedes. Antonelli chegou a recuperar a liderança, mas logo doi ultrapassado de novo por Russell. Os dois brigaram por várias curvas, mas o inglês permaneceu na frente. No 17º giro, nova briga entre os dois, com Russell vencedor de novo. Após 18 voltas, Bortoleto, que estava em 14º, colocou pneus médios em sua Audi e caiu para 18º.

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Depois de muita disputa, Antonelli passou Russell no final da 21ª volta para ser primeiro. Mas a luta estava só no começo. Na 24ª volta, Antonelli errou na curva 11, Russell passou, mas o italiano forçou e os dois se chocaram de leve na curva 13. Antonelli passou por fora, mas teve de devolver a posição.

Na 30ª volta, Russell teve um problema na Mercedes e abandonou a prova, deixando a liderança para Antonelli. O piloto inglês ficou bastante bravo com a situação. Com a bandeira amarela, os carros aproveitaram para ir aos boxes. Verstappen em segundo e Hamilton em terceiro.

Com Antonelli tranquilo na frente, criaram-se novas disputas. Uma delas foi entre Hadjar e Leclerc pelo quarto lugar, com direito a uma fechada do francês. Mas na 40ª volta não tece jeito e o monegasco colocou sua Ferrari à frente.

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Com 50 voltas, Verstappen estava quatro segundos atrás de Antonelli e dois à frente de Hamilton. Bortoleto mantinha seu ritmo na 13ª posição.

Mas ainda havia mais uma disputa na prova, reunindo Verstappen e Hamilton, a partir da 57ª volta. O inglês, na abertura da 62ª volta, assumiu o segundo lugar.

A próxima etapa da Fórmula 1, a sexta da temporada, está prevista para 7 de junho, em Mônaco.

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Confira o grid de largada para o GP do Canadá:

1.º Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 68 voltas

2.º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 10s768

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3.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 11s276

4.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 44s151

5.º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull)m a 1 volta

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6.º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta

7.º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), a 1 volta

8.º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta

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9.º - Carlos Sainz (ESP/Williams), a 1 volta

10.º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 1 volta

11.º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , a 2 voltas

12.º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), a 2 voltas

13.º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), a 2 voltas

14.º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 2 voltas

15.º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 4 voltas

16.º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), a 4 voltas

Não completaram: Lando Norris (ING/McLaren), George Russell (ING/Mercedes), Alexander Albon (TAI/Williams), Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) e Sergio Pérez (MEX/Cadillac)