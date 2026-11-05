Antonelli terá capacete inspirado em Senna para 'estreia' como campeão da F-1 no GP de SP

Reforçando ainda mais sua ligação com o Brasil, o campeão da Fórmula 1 de 2026, Andrea Kimi Antonelli, anunciou que utilizará um capacete inspirado em Ayrton Senna no GP de São Paulo, marcado para o próximo domingo, 8. O equipamento tem a mesma icônica pintura do ídolo do automobilismo no País.

Em uma postagem no Instagram, o italiano mostrou como é o desenho, com duas faixas azuis, uma em cima e outra abaixo, e uma verde no meio. Além disso, há o detalhe de uma bandeira brasileira na lateral e o estandarte da Itália nos suportes da viseira. Outra diferença é que o capacete original de Senna tinha só duas listras.

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Não é a primeira vez que Antonelli homenageia o tricampeão da F-1. No GP da Emília-Romanha de 2025, ano de sua estreia na categoria, ele escreveu o nome do ídolo em seu equipamento. O motivo é pelo evento ter sido justamente na pista em que Ayrton teve seu acidente fatal, em 1994.

Um dia antes de anunciar o capacete para a prova em Interlagos, o piloto de 20 anos visitou a família de Senna na fazenda em que o brasileiro usava de 'refúgio' na época em que ainda competia. Lá, ele conheceu de perto a Lotus de 1985, um dos carros mais marcantes da lenda.

"Dia inesquecível. Obrigado a toda família Senna. Levará algum tempo para me acostumar, mas vou levar essas memórias comigo para sempre", escreveu Antonelli sobre o momento. E a relação vai além, não só fora das pistas.

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Coincidência ou não, eles compartilham alguns pontos em comum na F-1. Ambos conquistaram a primeira pole position e a primeira vitória da carreira na segunda corrida de suas respectivas segundas temporadas na divisão. O feito do brasileiro foi, justamente, com a Lotus que está na fazenda.

Antonelli conquistou o título da temporada de 2026 no GP do México, em que terminou no pódio, em terceiro. Para faturar o troféu, ele precisava somente de um nono lugar. A vantagem para o segundo colocado antes da corrida no Hermanos Rodríguez, George Russell, era de 123 pontos.

Em 19 corridas no ano, o italiano conquistou nove vitórias e subiu ao top 3 em mais sete oportunidades. Ele tomou a liderança do companheiro de Mercedes na segunda etapa, na China, e não largou mais. A única disputa em aberto agora é pelo vice-campeonato, que está entre Max Verstappen, Lewis Hamilton, Russell, Charles Leclerc e Lando Norris.