Antonelli revela dica de Federer para manter foco no título da F-1: 'Uma corrida de cada vez'

Seja nas quadras de grama de Wimbledon ou acelerando pelas pistas, o que importa é manter o controle. Kimi Antonelli foi o mais rápido no treino para o Grande Prêmio da Bélgica, na sexta-feira, após compartilhar um conselho que recebeu recentemente do ex-tenista e multicampeão Roger Federer.

Depois que uma série de problemas no carro reduziu a vantagem do italiano na classificação da Fórmula 1, a conversa de Antonelli com o astro do tênis no camarote real de Wimbledon ofereceu uma nova perspectiva sobre como evitar que esses contratempos se transformassem em uma má fase.

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"Sobre a pressão, ele apenas me disse para realmente focar em uma corrida de cada vez, focar naquilo que posso controlar e também controlar as emoções, especialmente aquelas que podem levar a erros. Esses foram os principais conselhos. Além disso, foi uma experiência incrível", disse o piloto da Mercedes.

Até agora, Antonelli parece manter o foco, mesmo com Charles Leclerc e Lewis Hamilton (rivais da Ferrari) ameaçando a supremacia da Mercedes. Antonelli não parece ter perdido nada de seu ritmo de vitória, ao contrário do ano passado, quando sua confiança caiu drasticamente após erros nas pistas europeias.

"Só preciso aproveitar ao máximo cada oportunidade que tenho, aquilo que está sob meu controle, e então veremos o que acontece", disse Antonelli. "Faz parte do esporte, e a equipe está fazendo um trabalho tremendo para garantir que todos esses problemas não voltem a ocorrer", afirmou o italiano que terminou o segundo treino livre do dia como o mais rápido nesta sexta-feira.

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Com o dia de trabalho finalizado nesta sexta-feira com a realização dos dois treinos livres, os pilotos agora voltam as suas atenções para o sábado. Às 7h30 (horário de Brasília), eles voltam à pista para o último trabalho livre antes da disputa do classificatório, marcado para as 12h.

Na classificação, Kimi Antonelli lidera a tabela com 179 pontos, seguido de Russell, com 154. Os dois pilotos da Ferrari vêm em terceiro e quarto lugar com Lewis Hamilton (147) e Charles Leclerc (108). Campeão do ano passado, Lando Norris é o quinto com 97. Na sexta posição, Oscar Piastri, seu companheiro de McLaren, contabiliza 82. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ocupa a 14ª posição com seis pontos.