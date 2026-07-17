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Antonelli reage com a Mercedes, supera Verstappen e lidera TL2 do GP da Bélgica de F-1

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 17.07.2026, 13:20:00 Editado em 17.07.2026, 13:29:00
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Andrea Kimi Antonelli respondeu rapidamente ao desempenho discreto da Mercedes no primeiro treino livre e terminou a sexta-feira como o piloto mais rápido do GP da Bélgica de Fórmula 1. No TL2, disputado em Spa-Francorchamps, o líder do Mundial cravou 1min45s944 e foi o único a baixar da marca de 1min46s, superando Lando Norris por 0s190. Max Verstappen completou o top-3.

Depois de fechar o TL1 apenas na sexta colocação, Antonelli assumiu o protagonismo da segunda sessão. O italiano colocou a Mercedes na liderança ainda na primeira metade da atividade e consolidou a ponta quando os pilotos passaram a utilizar os pneus macios, registrando uma volta inalcançável para os adversários.

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Norris apareceu como principal perseguidor do piloto da Mercedes, enquanto Verstappen, que havia liderado o treino da manhã, terminou em terceiro. Lewis Hamilton e Isack Hadjar completaram os cinco primeiros colocados, com Oscar Piastri fechando a sexta posição após superar problemas no carro que limitaram sua participação no início da atividade.

A sessão foi interrompida duas vezes por bandeiras vermelhas. A primeira ocorreu nos minutos iniciais, para a retirada de brita espalhada na pista após escapadas de alguns pilotos. Já a segunda foi provocada pelo forte acidente de Pierre Gasly na curva 13. O francês perdeu o controle da Alpine, bateu com violência e danificou a traseira do carro, mas conseguiu deixar o cockpit sem ferimentos.

A paralisação aconteceu a menos de 15 minutos da bandeirada e comprometeu os trabalhos finais das equipes. Quando o treino foi retomado, restavam apenas dois minutos no cronômetro, tempo insuficiente para novas voltas rápidas. Assim, os pilotos aproveitaram a oportunidade para realizar testes de largada e coletar dados para a corrida.

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Entre os destaques do dia, George Russell voltou a enfrentar dificuldades para acompanhar o ritmo do companheiro de Mercedes e terminou apenas na oitava colocação. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, que havia figurado entre os dez melhores no TL1, encerrou o segundo treino em 13º lugar, após uma sessão menos competitiva com a Audi.

A Fórmula 1 retorna à pista neste sábado para o terceiro treino livre, antes da sessão de classificação que definirá o grid de largada do GP da Bélgica.

CONFIRA O RESULTADO DO 2º TREINO LIVRE PARA O GP DA BÉLGICA:

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1º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min45s944

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min46s134

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min46s416

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4º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min46s691

5º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min46s714

6º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min46s926

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7º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min47s147

8º - George Russell (ING/Mercedes), 1min47s229

9º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min47s294

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10º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min47s434

11º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min47s468

12º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min47s792

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13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min47s952

14º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min47s958

15º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min48s019

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16º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min48s256

17º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min48s333

18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min48s955

19º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min49s199

20º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min49s596

21º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min51s131

22º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min51s418

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Antonelli FÓRMULA 1 MERCEDES
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