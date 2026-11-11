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Antonelli pinta cabelo com as cores da Itália após dois títulos na F1 em uma semana

Escrito por Leonardo de Sá (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Kimi Antonelli cumpriu sua promessa e pintou o cabelo com as cores da bandeira da Itália. Em vídeo publicado no Instagram, o piloto mostra o novo visual à equipe da Mercedes e surpreende os companheiros de escuderia. O jovem tomou essa decisão após conquistar dois títulos na Fórmula 1 em uma semana.

Logo após o GP do México, quando conquistou o campeonato de pilotos, Antonelli prometeu ao jornal La Repubblica que pintaria o cabelo com as três cores presentes na bandeira italiana: verde, branco e vermelho. Na ocasião, o jovem ainda não havia definido o que iria fazer, chegando a cogitar uma mudança para homenagear o Bologna, time de sua cidade.

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Uma semana depois, o italiano apareceu com o novo visual após o GP de São Paulo, quando a Mercedes garantiu o campeonato de construtores, completando a sequência de duas conquistas em poucos dias.

No vídeo publicado pela própria escuderia, o jovem surpreende seus colegas, incluindo o chefe da equipe, Toto Wolff, com o cabelo tricolor. A reação do dirigente ao novo visual rendeu risadas dos presentes.

Kimi Antonelli se tornou o campeão mais jovem da história da Fórmula 1 em 2026. O jovem de 20 anos garantiu antecipadamente o troféu de pilotos no GP do México e soma, até o momento, 390 pontos, à frente de Max Verstappen, com 279, e George Russell, com 262.

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O italiano também foi o primeiro de seu país em 73 anos a conquistar o título mundial. Além disso, tornou-se o primeiro piloto italiano em 60 anos a vencer o GP da Itália, ao superar todos os adversários após largar na 19ª posição em Monza.

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