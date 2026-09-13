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ESPORTES

Antonelli ganha terceiro GP seguido e se torna primeiro vencedor em Madring; Bortoleto é o 13º

Escrito por Matheus Godoy (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Na estreia do circuito de Madring, o jovem Kimi Antonelli venceu a terceira seguida na temporada e aumentou a distância na liderança da Fórmula 1. Em uma corrida mais burocrática, o italiano aproveitou o erro da McLaren na parada de Lando Norris e não teve dificuldades para sacramentar a vitória.

O pódio foi completado por Max Verstappen e pelo próprio Lando Norris. O atual campeão da F1 foi muito prejudicado por um erro da equipe no único safety car virtual da prova, ainda na 15ª prova. A McLaren demorou 7 segundos para liberar o piloto e perdeu posições importantes.

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Já Gabriel Bortoleto novamente sofreu na largada e caiu posições importantes. Adotando a estratégia de segurar a parada para os boxes, o brasilero da Audi até conseguiu permanecer por um bom tempo na zona de pontuação, chegando até a 8ª posição. No entanto, com a parada na volta 49, ele caiu para a 13ª colocação.

LARGADA RUIM DE BORTOLETO E HAMILTON ABANDONA PROVA CEDO

A largada começou com uma disputa intensa entre Lando Norris e Kimi Antonelli, com o inglês tendo grande trabalho para defender a primeira colocação. Por outro lado, o italiano da Mercedes cortou a chicane duas vezes apenas na primeira volta e precisou devolver a posição para o piloto da McLaren.

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Em terceiro no grid de largada, Max Verstappen assumiu a segunda posição com as devoluções de Antonelli e tinha um bom ritmo em busca de Lando Norris. No entanto, na largada, o holandês deu um toque leve no carro de Lewis Hamilton e devolveu posições após decisão da equipe.

Também no início da prova, Lewis Hamilton teve um problema nos freios do carro e saiu da prova antes de completar 10 voltas. O piloto largou da 4ª colocação e tinha boas expectativas para a prova.

Um pouco mais abaixo, Gabriel Bortoleto novamente largou muito mal em um Grande Prêmio e chegou a cair três posições. O mesmo ocorreu nas últimas etapas e causou grandes prejuízos ao piloto da Audi. Ele retomou duas posições algumas voltas depois, aproveitando também a desistência de Hamilton.

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Em um dos momentos mais interessantes do início da corrida, Liam Lawson ultrapassou Franco Colapinto sem grandes dificuldades e conseguiu chegar ao sexto lugar. Enquanto isso, o líder Lando Norris continuava em ritmo forte e aumentava a distância para Kimi Antonelli e Max Verstappen.

Na 15ª volta, Lance Stroll perdeu o controle em uma das curvas e não conseguiu retornar para a pista. Com o incidente, o safety car virtual foi acionado pela primeira vez na corrida. Alguns pilotos aproveitaram a janela para ir aos boxes, como Antonelli e Verstappen.

Até então na liderança, Lando Norris se manteve na pista por mais tempo e foi para os boxes justamente quando o safety car virtual foi encerrado. A equipe ainda fez uma péssima parada e demorou 7 segundos para liberar o piloto. Com todos os problemas, ele retornou na quinta colocação.

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Quem aproveitou a situação foi Charles Leclerc, o único do pelotão dianteiro que preferiu não parar no safety car. Antonelli seguiu na vice-liderança e acompanhava de perto a situação da Ferrari. Bortoleto também não foi para os boxes e ficou com a 9ª posição antes da 20ª volta.

A prova chegou na metade com Leclerc dominando a ponta, mas com Antonelli diminuindo a diferença a cada volta. Um pouco mais abaixo, Lando Norris tentava recuperar o prejuízo e não deixava George Russell ganhar distância. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto mantinha a 9ª posição, à frente de Franco Colapinto.

PROVA É CONSERVADORA NA SEGUNDA METADE

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Na 29ª volta, George Russell foi para os boxes pela segunda vez na prova e colocou os pneus duros. A parada da equipe foi de apenas 2s2 e retornou na sexta colocação, entre Liam Lawson e Oscar Piastri.

Com mais de 30 voltas realizadas, nove pilotos ainda não tinham feito a parada: o líder Charles Leclerc, Liam Lawson (5º), Oscar Piastri (7º), Pierre Gasly (8º), Gabriel Bortoleto (9º), Yuki Tsunoda (14º) e Oliver Bearman (15º). Enquanto outros três já tinham desistido: Lewis Hamilton, Lance Stroll e Sérgio Pérez.

Após algumas voltas sem ultrapassagens, George Russell teve uma bela atuação diante de Liam Lawson e assumiu a 5ª colocação. O piloto da Mercedes ainda aproveitou o erro do neozelandês, que errou na chicane das curvas 5 e 6.

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Lando Norris mantinha os melhores tempos e continuava em ritmo forte na 4ª posição, diminuindo a diferença para Max Verstappen. O piloto inglês ainda tocou o muro na Subida de las Cárcavas, mas não teve maiores complicações.

Sem parar na prova, Gabriel Bortoleto perdeu rendimento e começava a ser pressionado por Franco Colapinto. O argentino da Alpine diminuiu gradativamente a diferença para o brasileiro.

Na volta 43, Oscar Piastri foi para os boxes e colocou pneus médios. Em uma parada de 3s0, o australiano retornou na 11ª posição e foi ultrapassado por Bortoleto, Colapinto e Lindblad. Um pouco depois, o piloto da McLaren começou a caça aos adversários e rapidamente passou pelo carro da Racing Bulls.

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A briga no pelotão do meio se intensificou com a presença de Piastri. O australiano partia para cima de Colapinto, que por sua vez também aumentava a pressão sobre Gabriel Bortoleto. Quatro carros formavam uma disputa bem intensa no início do último trecho da corrida da Espanha.

Após muita pressão, Franco Colapinto conseguiu ultrapassar o piloto brasileiro na volta 48. Neste mesmo momento, Bortoleto foi para os boxes e foi ultrapassado por Piastri, Hülkenberg e Ocon. Ele retornou com os pneus macios e ficou longe da zona de pontuação.

Até então líder há muitas voltas, Charles Leclerc também foi para os boxes e finalmente foi ultrapassado por Kimi Antonelli. O piloto da Ferrari retornou na 4ª colocação, atrás também de Max Verstappen e Lando Norris.

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CONFIRA O RESULTADO DO GP DA ESPANHA

01. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 57 voltas

02. Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 4s351

03. Lando Norris (ING/McLaren), a 5s089

04. Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 29s116

05. George Russell (ING/Mercedes), a 29s829

06. Liam Lawson (NZL/Red Bull), a 86s746

07. Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 94s281

08. Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 95s839

09. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a uma volta

10. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), a uma volta

11. Esteban Ocon (FRA/Haas), a uma volta

12. Pierre Gasly (FRA/Alpine), a uma volta

13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), a uma volta

14. Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls), a uma volta

15. Alexander Albon (TAI/Williams), a uma volta

16. Oliver Bearman (ING/Haas), a uma volta

17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a duas voltas

18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), a três voltas

Não completaram: Lewis Hamilton (ING/Ferrari), Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Sérgio Pérez (MEX/Cadillac) e Carlos Sainz (ESP/Williams).

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f1 FÓRMULA 1 gabriel bortoleto GP Espanha Kimi Antonelli Lando Norris Madring
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