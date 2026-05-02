Antonelli festeja pole e reconhece erro na última volta: 'Um pouco empolgado demais'

Líder do Mundial de Pilotos, o italiano Kimi Antonelli festejou a conquista da pole position para o GP de Miami neste sábado após uma atuação decepcionante na corrida sprint mais cedo. O piloto da Mercedes caiu da segunda para a quarta posição na largada da sprint e após o término da prova foi punido com 5s por exceder os limitas da pista, caindo para o sexto lugar.

Com o resultado, seu companheiro de Mercedes, George Russell, diminuiu a diferença no Mundial de 9 para 7 pontos (75 a 69). No treino para a definição do grid, Antonelli se recuperou e conquistou a pole, mesmo com um erro em sua última volta.

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"Foi um dia incrível, estar na pole position novamente. Obviamente, tivemos um começo difícil na sprint. As coisas não saíram como queríamos, mas estou muito feliz com a recuperação", afirmou ele, que larga na frente pelo terceiro GP seguido.

"A classificação foi boa. Fiquei um pouco empolgado demais na última volta do Q3, mas a primeira volta foi boa o suficiente", afirmou. Questionado sobre como se sentiu após abandonar sua segunda tentativa no Q3, o italiano disse ter ficado muito estressado, aguardando que os rivais terminassem suas voltas. "No final, como eu disse antes, foi o suficiente."

O piloto de 19 anos diz agora estar focado em fazer uma boa largada neste domingo, às 17h (de Brasília). "Espero que amanhã tenhamos um início mágico", afirmou. "Seria ótimo não perder nenhuma posição. Faremos o nosso melhor."

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O GP de Miami é a quarta etapa da temporada e marca o retorno da Fórmula 1 após uma interrupção de um mês, provocado pelo cancelamento de duas corridas em função da guerra no Oriente Médio.