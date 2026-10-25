Antonelli exalta Mercedes após vitória nos EUA, e Verstappen admite: 'Não funcionou aqui'

Kimi Antonelli deixou o GP dos Estados Unidos com mais uma vitória e motivos para agradecer à Mercedes. Cada vez mais perto do primeiro título mundial de Fórmula 1, o italiano destacou o trabalho da equipe no desenvolvimento do carro e a execução da estratégia neste domingo (25).

"Era o resultado que a gente precisava, toda a equipe merecia isso demais. Eles têm trabalhado muito para trazer esse pacote aerodinâmico novo, tem sido satisfatório. Executamos a estratégia muito bem, estou muito feliz", afirmou o vencedor.

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Antonelli comandou a corrida e terminou à frente de Charles Leclerc e Max Verstappen. O título antecipado, porém, ficou para outra oportunidade: George Russell terminou em oitavo e Lewis Hamilton em quarto, resultados que mantiveram os dois matematicamente na disputa.

Terceiro colocado, Verstappen admitiu que a Red Bull não conseguiu repetir o desempenho apresentado nas duas etapas anteriores. A equipe tentou uma estratégia diferente de pneus, mas o holandês não encontrou ritmo suficiente para ameaçar a vitória de Antonelli.

"Nosso ritmo geral não estava tão bom com os pneus que a gente tinha disponíveis, mas acho que nas últimas duas corridas estava indo tudo muito bem. Por algum motivo não funcionou aqui. Ainda conseguimos chegar no pódio, com um pouquinho de sorte no safety car virtual. Aceito o resultado", declarou.

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A próxima etapa da Fórmula 1 será o GP do México, no dia 1º de novembro, no Autódromo Hermanos Rodríguez.