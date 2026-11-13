Antonelli encontra presidente da Itália, entrega capacete e convida para corrida em Monza

O campeão da Fórmula 1 em 2026, Andrea Kimi Antonelli, terceiro piloto da Itália a vencer a categoria máxima do automobilismo, se encontrou com o presidente de seu país, Sergio Mattarella, nesta sexta-feira, 13, no Palácio do Quirinal, em Roma, lar do chefe de Estado local. O momento foi registrado em vídeo e divulgado nas redes sociais.

Na conversa, o prodígio de apenas 20 anos fala sobre como é a sensação de competir na divisão, convidou o político para assistir a uma de suas corridas na próxima temporada - com preferência na terra natal, em Monza - e o presenteou com um capacete autografado.

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"Quando você entra na pista, a intensidade é incrível. Há a atmosfera e tudo precisa estar perfeitamente alinhado", disse Antonelli a Mattarella após entregar o equipamento. O desempenho do italiano, que pulou etapas nas categorias de base, foi notório em 2026, mesmo com toda essa intensidade: nove vitórias, sete pole positions e título com quatro corridas de antecedência.

"No fim das contas, a gente treina para estar o mais preparado possível", continuou o piloto, chamando-o para vê-lo em algum GP em seguida. "Você vai comparecer a alguma corrida no ano que vem? Você precisa vir a Monza", sugeriu. Mattarella respondeu que isso o atrai e que ele tentará, sim, presenciar a F-1 ao vivo.

O político já esteve anteriormente no lendário circuito que sedia o GP da Itália. Em 2022, quando a Ferrari comemorava os 75 anos da criação de sua fábrica e correu com detalhes em amarelo no carro e uniformes, ele visitou as instalações da Scuderia no paddock. Se atendesse ao pedido do jovem campeão, provavelmente seria visto com a Mercedes desta vez.

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Antonelli estreou na Fórmula 1 em 2025 após uma temporada na F-2 e sem ter disputado a F3, já que pulou direto da Fórmula Regional. Após um primeiro ano de adaptação, em que conquistou três pódios, mas não venceu nenhuma corrida, ele dominou em 2026.

A partir do segundo GP, na China, o italiano tomou a liderança do Mundial de Pilotos e não a largou mais. Da prova na Ásia ao GP de Mônaco, foram cinco vitórias consecutivas e, ali, já abriu 66 pontos para o segundo colocado da época, seu companheiro de equipe, George Russell. Então, foi só administrar a vantagem, faturar mais algumas provas e garantir o troféu.

O título de 2026 foi não somente o primeiro de Antonelli como também uma quebra de jejum para a Itália. Desde 1953, há 73 anos, com Alberto Ascari, um representante do país não era campeão da F-1. De lá para cá, a categoria até teve nomes expoentes, mas nunca passou perto de disputar o Mundial.

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Para se ter uma ideia, antes de encerrar o tabu de títulos, o prodígio também colocou sua nação novamente no topo do pódio após 22 anos, já que a última vez havia sido com Jarno Trulli, no GP de Mônaco de 2004. O mesmo para a corrida da casa, já que Ludovico Scarfiotti havia sido o último italiano a ganhar em Monza, até Antonelli em 2026.