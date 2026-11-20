Cinco pilotos, entre eles o campeão antecipado da temporada, Kimi Antonelli, terão um desafio a mais para superar no GP de Las Vegas. Eles foram punidos pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) devido à troca do motor de combustão interna acima do limite e vão perder posições no grid.

Além do jovem piloto da Mercedes, estão nessa lista o britânico Oliver Bearman, companheiro de Rafael Câmara na Haas, o australiano Oscar Piastri, da McLaren, o canadense Lance Stroll, da Aston Martin, e o espanhol Carlos Sainz, da Williams.

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Todas as punições aplicadas pela entidade estão diretamente relacionadas às trocas na unidade de potência, que é dividida em vários componentes. Cada componente tem um limite definido no regulamento esportivo da Fórmula 1.

Quando um piloto ultrapassa pela primeira vez a quantidade permitida de determinado componente, recebe uma punição de dez posições no grid de largada. Caso exceda novamente os limites regulamentares em substituições posteriores, a penalidade passa a ser de cinco posições por infração adicional. Se mais de um componente ultrapassar o limite na mesma ocasião, as punições são somadas, podendo provocar uma perda ainda maior de posições na largada.

Antonelli trocou o motor de combustão interna, o turbocompressor e o exaustor, mas tomará punição apenas pelo primeiro. Como ele está excedendo a alocação pela segunda vez (vai utilizar o sexto motor de combustão interna em 2026, quando o limite é quatro), tomará cinco posições no grid.

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A medida mais forte foi contra Ollie Bearman. O britânico da Haas trocou o motor de combustão interna, turbocompressor, exaustor, MGU-K e componente auxiliar. Com um total de 35 posições de punição, o piloto da Haas larga do fundo do grid.

Lance Stroll, que vai para a nona unidade de armazenamento de energia e o oitavo componente auxiliar da unidade de potência, sofreu duas penalidades de cinco posições e vai perder dez colocações no grid. Oscar Piastri (troca do motor de combustão interna, do turbocompressor e do componente auxiliar) e Carlos Sainz (troca do turbocompressor) também vão perder dez posições como penalização.