Anthony Davis volta de lesão e Lakers derrotam Nets com show de LeBron James

O Los Angeles Lakers foi até o ginásio Barclays Center, em Nova York, e saiu com a vitória sobre o Brooklyn Nets por 106 a 96, pela rodada de terça-feira da temporada regular da NBA. A equipe da Califórnia contou com o importante retorno de Anthony Davis, que jogou por tempo limitado e contribuiu com oito pontos e quatro tocos em 24 minutos de quadra.

LeBron James foi o grande destaque dos Lakers liderando a equipe em todas as cinco principais estatísticas. O astro fechou a partida com 33 pontos, sete rebotes, seis assistências, três roubos de bola, dois tocos e nenhum erro. Malik Monk contribuiu com 22 pontos e cinco rebotes saindo do banco de reservas e Russell Westbrook terminou o jogo com 15 pontos, seis rebotes e quatro assistências.

Com a vitória, os Lakers voltam aos 50% de aproveitamento com 24 vitórias em 48 jogos, ocupando ainda a oitava colocação na Conferência Oeste, enquanto que os Nets, com 29 triunfos e 18 derrotas, permanecem em terceiro no acirrado Leste, onde os seis primeiros estão separados por dois jogos de diferença.

James Harden foi o show de um homem só na sua equipe anotando um "triple-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 33 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Patty Mills (15 pontos) e DeAndre Bembry (12 pontos) foram os únicos a ultrapassarem a marca dos dígitos duplos na pontuação.

Em San Francisco, o Golden State Warriors chegou ao 35.º triunfo em 48 partidas ao derrotar o Dallas Mavericks por 130 a 92 e se manteve firme na briga com o Phoenix Suns pela liderança do Oeste e de toda a NBA. Com a vitória, a franquia da Califórnia diminuiu para três jogos a distância para o rival do Arizona e manteve a segunda colocação na conferência.

Os destaques dos Warriors na partida foram Jonathan Kuminga (22 pontos e 8 de 9 nos chutes de quadra), Stephen Curry (18 pontos, nove rebotes e sete assistências), Jordan Poole (17 pontos) e Klay Thompson (15 pontos e seis rebotes).

Do lados dos Mavericks, os destaques foram Luka Doncic (25 pontos e oito rebotes) e Jalen Brunson (11 pontos e cinco assistências). Kristapis Porzingis teve uma atuação discreta com apenas nove pontos anotados.

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 117 x 107 New Orleans Pelicans

Detroit Pistons 105 x 110 Denver Nuggets

Toronto Raptors 125 x 113 Charlotte Hornets

Washington Wizards 115 x 116 Los Angeles Clippers

Boston Celtics 128 x 75 Sacramento Kings

Brooklyn Nets 96 x 106 Los Angeles Lakers

Houston Rockets 104 x 134 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 130 x 92 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 107 x 109 Minnesota Timberwolves

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks

Indiana Pacers x Charlotte Hornets

Orlando Magic x Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks x Sacramento Kings

Miami Heat x New York Knicks

Brooklyn Nets x Denver Nuggets

Chicago Bulls x Toronto Raptors

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Utah Jazz x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks