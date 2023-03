Anthony Davis brilha, Lakers vencem e já sonham com vaga direta nos playoffs da NBA

(via Agência Estado)

LeBron James voltou a ser titular do Los Angeles Lakers, na noite desta quarta-feira, mas quem brilhou em quadra desta vez foi Anthony Davis. O ala-pivô foi o cestinha da partida e principal referência na vitória da equipe da Califórnia sobre o Chicago Bulls por 121 a 110, fora de casa. A rodada ainda teve o triunfo de Milwaukee Bucks e o retorno de Kevin Durant no Phoenix Suns.

Davis obteve um "double-double" de 38 pontos e 10 rebotes, em uma de suas melhores performances da temporada. "Eu sempre fico ansioso para voltar para casa", comentou o jogador dos Lakers, que nasceu em Chicago. "É sempre um dos primeiros jogos que vejo quando analiso a tabela. É sempre uma ótima sensação voltar para cá, principalmente com uma vitória."

Mais discreto, LeBron não deixou de dar boa contribuição para o 38º triunfo dos Lakers na temporada (soma o mesmo número de derrotas). Foram 25 pontos, sete rebotes e quatro assistências. Pelos Bulls, Nikola Vucevic registrou dois dígitos em dois fundamentos: 29 pontos e 12 rebotes. DeMar DeRozan contribuiu com 22 pontos.

O resultado marca a revanche dos Lakers, que haviam perdido para os Bulls na partida passada. E também confirma a reação da equipe da Califórnia, que obteve quatro vitórias nos últimos cinco jogos. O time subiu para o oitavo lugar da Conferência Oeste, já sonhando com a vaga direta nos playoffs.

Somente os seis primeiros colocados avançam diretamente. No momento, o sexto da tabela é o Golden State Warriors, com retrospecto de 40 vitórias e 37 derrotas. Pela Conferência Leste, os Bulls figuram em 10º, com 36/40, ainda dentro da zona de classificação para o play-in, a repescagem dos playoffs.

Já garantido nos playoffs e forte candidato ao título, o Milwaukee Bucks fez um grande jogo com o Indiana Pacers e levou a melhor, pelo movimentado placar de 149 a 136, fora de casa. Jrue Holiday ofuscou o astro Giannis Antetokounmpo e foi o cestinha do confronto, com 51 pontos, a maior pontuação da sua carreira. Holiday ainda anotou oito rebotes e oito assistências.

Antetokounmpo não ficou muito atrás e anotou um "triple-double", de 38 pontos, 17 rebotes e 12 assistências. Pelos Pacers, o destaque foi Bennedict Mathurin, responsável por 29 pontos. Andrew Nembhard, por sua vez, obteve um "double-double", com 15 pontos e 15 assistências.

Em Phoenix, os Suns contaram com o retorno de Kevin Durant no triunfo sobre o Minnesota Timberwolves por 107 a 100. Afastado há três semanas, devido a uma lesão no tornozelo, Durant voltou com 16 pontos e oito rebotes. Mas o cestinha da equipe foi Devin Booker, autor de 29 pontos. Pelos Timberwolves, Anthony Edwards anotou 31 pontos.

Em quarto lugar na Conferência Oeste, o time de Phoenix está perto de confirmar a vaga direto nos playoffs. Soma 41 triunfos e 35 derrotas. Já o Minnesota está em sétimo, tentando entrar no G-6, que dá vaga direta no mata-mata, com 39 vitórias e 38 revezes.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Indiana Pacers 136 x 149 Milwaukee Bucks

New York Knicks 101 x 92 Miami Heat

Brooklyn Nets 123 x 114 Houston Rockets

Philadelphia 76ers 116 x 108 Dallas Mavericks

Chicago Bulls 110 x 121 Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies 132 x 141 Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder 107 x 106 Detroit Pistons

Portland Trail Blazers 80 x 120 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 117 x 128 Utah Jazz

Phoenix Suns 107 x 100 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Milwaukee Bucks x Boston Celtics

Denver Nuggets x New Orleans Pelicans