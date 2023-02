Antetokounmpo se machuca, mas Milwaukee Bucks vence a 12ª seguida na NBA

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Milwaukee Bucks teve uma noite de muitas emoções nesta quinta-feira. A alegria da vitória sobre o Chicago Bulls, por 112 a 100, foi acompanhada de preocupação com a lesão sofrida por Giannis Antetokounmpo nesta parte final da temporada regular da NBA. Mesmo lesionado, o grego pôde celebrar um novo feito com a camisa dos Bucks.

continua após publicidade .

Antetokounmpo se machucou no começo da partida, numa disputa com Coby White. Acabou deixando a quadra com dores no punho direito. Foram apenas nove minutos em quadra. Mas o suficiente para quebrar o recorde de assistências da franquia de Milwaukee. Com as três que deu na noite de quinta, alcançou 3.274, superando as 3.272 que Paul Pressey registrou entre 1982 e 1990.

Ao fim da partida, o técnico Mike Budenholzer tentou animar a torcida e disse que a avaliação inicial era que a lesão não parecia grave. "Vamos ver como ele se sentirá amanhã (sexta), como vai se sentir nos próximos dias e continuar a avaliar a partir daí", comentou o treinador, sem esconder a preocupação.

continua após publicidade .

Sem Antetokounmpo, que terminou o jogo ainda com sete rebotes e dois pontos, os Bucks foram liderados por Brook Lopez, que alcançou sua melhor pontuação da temporada: 33. Jevon Carter anotou 22 e Jrue Holiday quase chegou a um "double-double", de 15 pontos e nove assistências.

Pelos Bulls, Nikola Vucevic foi o destaque, com 22 pontos e 16 rebotes. Zach LaVine contribuiu com 18. O resultado manteve os Bulls fora da zona de classificação ao play-in, a repescagem para os playoffs. O time de Chicago ocupa o 11º lugar da Conferência Leste, com retrospecto de 26 vitórias e 33 derrotas.

Já os Bucks seguem em grande fase. A segunda melhor equipe da temporada regular alcançou os 41 triunfos, tendo 17 derrotas na competição. É vice-líder do Leste, colado no Boston Celtics. E dona da maior série invicta da NBA no momento: são 12 triunfos consecutivos.

continua após publicidade .

Em outro bom jogo do dia, o Phoenix Suns voltou a tropeçar, desta vez diante do Los Angeles Clippers por 116 a 107, em casa. Ainda sem poder contar com Kevin Durant, o time anfitrião foi liderado por Josh Okogie (24 pontos) e Devin Booker (19 pontos e nove assistências).

Os Clippers contaram com noite inspirada de Terance Mann e Paul George, cada um responsável por 26 pontos. O 33º triunfo da equipe de Los Angeles esquentou a briga pelas primeiras posições da Conferência Oeste. Com 28 tropeços, estão em quarto lugar, na luta pela vaga direta nos playoffs. Já os Suns aparecem logo atrás, em quinto, com 32/28.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

continua após publicidade .

Chicago Bulls 100 x 112 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 106 x 114 Washington Wizards

Phoenix Suns 107 x 116 Los Angeles Clippers