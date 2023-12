Antetokounmpo quebra recorde de Abdul-Jabbar em nova vitória dos Bucks na NBA

Vivendo novo momento na temporada da NBA, Giannis Antetokounmpo parece resgatar seu melhor basquete neste fim de ano. O astro grego voltou a fazer grande apresentação, na noite deste domingo, ao liderar o Milwaukee Bucks na vitória sobre o Houston Rockets por 128 a 119. Ele bateu recorde que pertencia à lenda Kareem Abdul-Jabbar. Antetokounmpo terminou a partida com 17 rebotes, alcançando a marca total de 17.165 rebotes em 11 temporadas pelos Bucks. Até então, Abdul-Jabbar era o recordista neste fundamento pela equipe, que defendeu entre 1969 e 1975. O grego já havia superado a lenda como recordista de pontos da franquia. O astro ainda detém o recorde de assistências dos Bucks, se igualando a Michael Jordan (Chicago Bulls), LeBron James (Cleveland Cavaliers) e Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) como os únicos jogadores a lideraram as estatísticas de franquias nestas três categorias mais prestigiadas (pontos, assistências e rebotes). "É uma grande conquista. Acho que ninguém imaginava que aquele garoto magrelo da Grécia, que foi draftado e que deveria jogar a G-League, estaria em posição de quebrar os recordes de Kareem Abdul-Jabbar. Tenho certeza de que, com o tempo, vai vir alguém para quebrar todos os recordes de Abdul-Jabbar, Oscar Robertson, Marques Johnson, os meus próprios e os de Khris (Middleton)", comentou o grego. Neste domingo, ele ainda registrou um "double-double" ao finalizar a partida com 26 pontos. Mas foi ofuscado nos números por Damian Lillard, responsável por 39 pontos e 11 assistências. Middleton contribuiu com 20 pontos. Do lado dos Rockets, o destaque individual foi Fred VanVleet, autor de 22 pontos. A quarta vitória consecutiva manteve os Bucks na segunda colocação da Conferência Leste, com 19 vitórias e sete derrotas. O time está atrás apenas do Boston Celtics, que também venceu nesta rodada de domingo. Em casa, a equipe sustentou a melhor campanha da temporada até agora ao superar o Orlando Magic por 114 a 97. Os Celtics foram liderados por Jaylen Brown e seus 31 pontos. Jayson Tatum anotou 23 pontos e oito rebotes, enquanto Kristaps Porzingis obteve dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 15 pontos e 10 rebotes. Pelo Magic, Paolo Banchero foi o cestinha da partida, com 36 pontos. Em grande momento na temporada, os Celtics somam cinco vitórias consecutivas. São 20 no total, em 25 partidas disputadas. Já o time de Orlando figura no quarto lugar da mesma tabela, com 16 triunfos e nove revezes.

continua após publicidade

Boston Celtics 114 x 97 Orlando Magic San Antonio Spurs 110 x 146 New Orleans Pelicans Milwaukee Bucks 128 x 119 Houston Rockets Phoenix Suns 112 x 108 Washington Wizards Portland Trail Blazers 114 x 118 Golden State Warriors

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls Cleveland Cavaliers x Houston Rockets Indiana Pacers x Los Angeles Clippers Toronto Raptors x Charlotte Hornets Atlanta Hawks x Detroit Pistons Miami Heat x Minnesota Timberwolves Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies Utah Jazz x Brooklyn Nets Denver Nuggets x Dallas Mavericks Sacramento Kings x Washington Wizards Los Angeles Lakers x New York Knicks