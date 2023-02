Antetokounmpo marca 54 pontos e LeBron fica a 63 de recorde histórico na NBA

(via Agência Estado)

Giannis Antetokounmpo e LeBron James foram os nomes da rodada da NBA, na noite desta quinta-feira. Os cestinhas conduziram o Milwaukee Bucks e o Los Angeles Lakers em vitórias apertadas, enquanto Luka Doncic deu um susto na torcida do Dallas Mavericks ao deixar a quadra machucado.

Em Indianapolis, LeBron concentrou todas as atenções. E não somente porque anotou 26 pontos, sete rebotes e sete assistências na vitória dos Lakers sobre o Indiana Pacers por 112 a 111. O astro ficou agora a apenas 63 pontos de bater o recorde histórico de pontos na NBA.

LeBron chegou aos 38.325, aproximando dos 38.387 da lenda Kareem Abdul Jabbar. A questão agora é quando o jogador dos Lakers vai superar a grande marca, contra o Oklahoma City Thunder, na terça, ou contra os Bucks, na quinta que vem. As duas partidas serão disputadas em Los Angeles.

"Acho que é um dos maiores recordes dos esportes em geral. É tipo o recorde de 'home run' no beisebol. É uma daquelas marcas que você não vê ou não pensa que será quebrado. Você vê caras como Hank Aaron (ex-recordista de home run), que foi o recordista por tanto tempo. Ou Sammy (Sosa) e Mark McGwire e você começa a escalar e percebe: 'oh, isso pode acontecer'. É uma coisa divertida como esportista. Foi divertido assistir esses caras conquistarem estas marcas", disse LeBron, citando ex-jogadores famosos de beisebol.

Contra o Pacers, o cestinha da partida foi Anthony Davis, com 31 pontos. Ele obteve ainda um "double-double" com seus 14 rebotes. Pelo time da casa, o destaque foi Tyrese Haliburton, também autor de dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 26 pontos e 12 assistências.

Com a 25ª vitória na temporada, os Lakers subiram uma posição na Conferência Oeste. Estão em 12º lugar, com 28 derrotas, mais próximos da zona de classificação ao play-in, a repescagem dos playoffs. Entram nesta disputa os times do sétimo ao 10º lugar na classificação. Os Pacers vivem situação semelhante, com o 11º posto no Leste (24/29).

Em Milwaukee, os Bucks venceram mais nesta quinta, desta vez com placar equilibrado. Derrotaram o Los Angeles Clippers por 106 a 105, com nada menos que 54 pontos e 19 rebotes de Antetokounmpo. Os anfitriões chegaram a estar perdendo por 21 pontos de diferença no terceiro quarto, até o início da reação fulminante. Pelos Clippers, o destaque foi Norman Powell, autor de 26 pontos.

Com a sexta vitória seguida, os Bucks se aproximaram ainda mais do Boston Celtics na tabela do Leste. O time de Antetokounmpo ocupa a vice-liderança, com 35 vitórias e 17 derrotas. Os Celtics exibem 37/15, com a liderança e a melhor campanha do campeonato até agora.

No Texas, o Dallas Mavericks venceu o New Orleans Pelicans por 111 a 106 apesar da ausência de Doncic a partir do terceiro quarto. O astro sofreu uma dura queda ao longo da partida e deixou a quadra com dores no calcanhar direito. Até então, vinha sendo o nome da partida, com 31 pontos, oito rebotes e quatro assistências.

Mesmo saindo mais cedo da partida, ele terminou como o cestinha do duelo. Pela equipe de New Orleans, Brandon Ingram foi quem mais brilhou, com 26 pontos. O triunfo deixou os Mavericks na quarta colocação da Conferência Oeste, em situação mais favorável para selar a vaga direta nos playoffs. O time tem agora 28 vitórias e 25 derrotas. Os Pelicans estão em 10º na mesma tabela, com 26/27.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Indiana Pacers 111 x 112 Los Angeles Lakers

New York Knicks 106 x 104 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 128 x 113 Memphis Grizzlies

Chicago Bulls 114 x 98 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 111 x 106 New Orleans Pelicans

Denver Nuggets 134 x 117 Golden State Warriors

Milwaukee Bucks 106 x 105 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Detroit Pistons x Charlotte Hornets

Washington Wizards x Portland Trail Blazers

Indiana Pacers x Sacramento Kings

Boston Celtics x Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves x Orlando Magic

San Antonio Spurs x Philadelphia 76ers

Houston Rockets x Toronto Raptors

Utah Jazz x Atlanta Hawks