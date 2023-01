Antetokounmpo faz 50 e Bucks batem Pelicans; Grizzlies encerram série negativa

(via Agência Estado)

Giannis Antetokounmpo adicionou mais uma excelente partida ao seu plano de ser eternizado ao lado das maiores lendas do basquete. O grego anotou o sexto "double-double" seguido na temporada, dessa vez com 13 rebotes e incríveis 50 pontos para liderar o Milwaukee Bucks em vitória por 135 a 110 sobre o New Orlean Pelicans, na partida que fechou a bateria de jogos deste domingo.

"Meus filhos podem dizer: Papai, você é entediante. Você é chato. Não queremos ver seus melhores momentos, já ouvimos demais sobre você; Nós queremos assistir Scooby-Doo", disse Antetokounmpo. "Só quero continuar criando melhores momentos como jogadores do passado criaram, como Magic Johnson, Kevin Garnett, Kobe Bryant, Allen Iverson, Kevin Durant, LeBron. Eles criaram tanta arte ao longo dos anos, e podemos voltar e admirar o que ele s fizeram", completou.

Os 50 pontos anotados neste domingo entraram para o top 5 de maiores pontuações do grego na NBA. A maior foi registrada no início deste mês, quando ele fez 55 pontos durante a vitória por 123 a 113 sobre o Washington Wizards. Com sua atuação decisiva, Antetokounmpo ajudou o Milwaukee Bucks a alcançar a quarta vitória consecutiva e se manter na terceira colocação da Conferência Leste, atrás de Boston Celtics e Philadelphia 76ers.

O New Orleans Pelicans, por sua vez, somou a oitava derrota seguida, série negativa que nunca havia registrado até então. Oitava colocada do Oeste, a franquia sofre com a ausência de Zion Williamson, destaque desde o dia 2 de janeiro por causa de um distensão no tendão. Além disso, contra os Bucks, também não contou com Brandon Ingram, com uma lesão no pé esquerdo, e CJ McCollum, com uma torção no polegar direito.

GRIZZLIES ENCERRAM SÉRIE NEGATIVA

O Memphis Grizzlies vivia uma situação parecida com a do New Orleans Pelicans, pois entrou em quadra no domingo em busca de encerrar uma série de cinco jogos sem vencer. A diferença é que conseguiu. Diante do Indiana Pacers, a equipe do Tennessee conquistou uma vitória por 223 a 200. Já Morant exibiu um excelente basquete, de técnica e habilidade, e teve um "triple-double" de 27 pontos, 15 assistências e dez rebotes.

"Nós precisávamos disso. Vivíamos uma sequência terrível que não vivíamos há anos. Esta não é nossa identidade. Nós não somos isso", afirmou o astro dos Grizzlies, que ocupam a segunda colocação da Conferência Oeste. O derrotado Indiana Pacers está em 11º lugar na tabela do leste.

A noite também foi de vitória por 122 a 117 do Charlotte Hornets sobre o Miami Heat. Terry Rozier anotou 31 pontos e PJ Washington fez 27, mas o triunfo só foi carimbado graças a LaMelo Ball, que marcou 13 de ses 19 pontos no último quarto. Em Cleveland, Cedi Osman fez 29 pontos, maior pontuação de sua carreira, e ajudou os Cavaliers a batarem o Los Angeles Clippers por 122 a 99.

Confira os resultados da NBA deste domingo:

Charlotte Hornet 122 x 117 Miami Heat

Memphis Grizzlies 112 x 100 Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers 122 x 99 LA Clippers

Milwaukee Bucks 135 x 110 New Orleans Pelicans

Confia os jogos da NBA desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers x Orlando Magic

Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

San Antonio Spurs x Washington Wizards

Dallas Mavericks x Detroit Pistons

Phoenix Suns x Toronto Raptors

Portland Trail Blazers x Atlanta Hawks