Antetokounmpo brilha após polêmica na Filadélfia e Bucks batem Portland na NBA

Com 37 pontos, sete rebotes e seis assistências do astro Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks derrotou o Portland Trail Blazers, por 129 a 119, nesta segunda-feira, em mais uma rodada da NBA. Com o resultado, os Buck chegam a 12 vitórias e quatro derrotas na segunda colocação da Conferência Oeste, enquanto a equipe de Portland, oitava no Leste, perdeu pela sétima vez, após 17 jogos.

Depois de um início arrasador na temporada, o Milwaukee caiu de produção ao perder quatro jogos. E vinha da polêmica derrota na Filadélfia, onde Antetokounmpo se desentendeu com funcionário dos 76ers que colocou uma escada na frente da cesta para o grego não "treinar" lances livres após o jogo. Na ocasião, ele acertou apenas quatro arremessos em 15.

Nesta segunda-feira, até a conexão aérea funcionou. Holiday mandou e Antetokounmpo acertou a enterrada para delírio da torcida. Com "raiva", o grego ainda deu enorme cravada diante de Nurkic.

Mesmo sem o astro Damian Lillard - havia perdido cinco jogos por lesão na panturrilha e agora para por duas semanas por contusão na perna -, o Portland iniciou bem o jogo e foi ao intervalo com muito equilíbrio e desvantagem de somente dois pontos: 63 a 61.

O terceiro quarto acabou sendo decisivo, com os Bucks vencendo por 30 a 18. A diferença jamais foi retirada na reta final, com as equipes trocando cestas.

Em New Orleans, o campeão Golden State Warriors poupou seus titulares e acabou arrasado pelos Pelicans, por 128 a 83. Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins e Draymond Green não entraram em quadra na Smoothie King Center. O pivô Kevon Looney atuou por somente cinco minutos.

Brandon Ingram foi o cestinha da partida pela equipe anfitriã, com 34 pontos, enquanto Jordan Poole, pelos Warriors, marcou 26 pontos.

O New Orleans Pelicans é sexto na Conferência Oeste, com dez vitórias e sete derrotas. Já os Warriors somam oito vitórias e dez derrotas, em 11º lugar.

A única equipe visitante a vencer na rodada foi o New York Knicks, que superou o Oklahoma City Thunder por 129 a 119, com destaque para Jalen Brunson, autor de 34 pontos.

O time de Nova York é oitavo no Leste, com nova vitórias, em 18 jogos. A equipe de Oklahoma, 12ª colocada, perdeu pela sétima vez, em 17 jogos.

Confira os resultados da noite desta segunda:

Cleveland Cavaliers 114 x 102 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 123 x 102 Orlando Magic

Chicago Bulls 121 x 107 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 119 x 111 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 105 x 101 Miami Heat

New Orleans Pelicans 128 x 83 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 119 x 129 New York Knicks

Los Angeles Clippers 121 x 114 Utah Jazz

Acompanhe os jogos desta terça:

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies x Sacramento Kings

Denver Nuggets x Detroit Pistons

Phoenix Suns x Los Angeles Lakers