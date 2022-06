Anselmo Ramon marca e CRB derrota Vila Nova no Rei Pelé pela Série B

(via Agência Estado)

Com gol de Anselmo Ramon, o CRB venceu o Vila Nova por 1 a 0 na tarde deste sábado, no estádio Rei Pelé, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo teve duelos individuais interessantes como o de Wagner, ex-Fluminense e Cruzeiro, e Maicon, ex-Grêmio e São Paulo.

Com o resultado, o CRB chegou aos 14 pontos e se aproximou do G-4 da Série B. De quebra, afundou o Vila Nova para a penúltima posição, com dez. O time alagoano tem a defesa mais vazada do torneio, mas não sofreu gols desta vez.

Apesar de jogar fora de casa, o Vila Nova foi superior no primeiro tempo e aproveitou os espaços deixados pelo adversário para criar as principais oportunidades. Logo no minuto inicial, Daniel Amorim viu a zaga falhar e, de esquerda, exigiu boa defesa de Diogo Silva, que teve que trabalhar para levar um 0 a 0 para o intervalo.

O CRB apostou muito nas jogadas pelo lado esquerdo, mas pouco produziu. A melhor chance foi com Rafael Longuine. Ele chutou rasteiro para defesa do goleiro Tony. Do outro lado, Diogo Silva fez um milagre, de reflexo, na tentativa de Rafael Donato.

O segundo tempo começou devagar, com pouca criatividade. O Vila Nova recuou, mas era quem chegava com mais perigo. A melhor, em uma cobrança de falta de Matheuzinho. Diogo Silva fez mais uma defesa espetacular para evitar que o time goiano ampliasse o marcador.

No entanto, o CRB, quando todos esperavam que o jogo terminaria empatado, fez 1 a 0. Aos 31 minutos, Renato falhou de forma desastrosa e entregou a bola para Anselmo Ramon. Na cara do gol, o artilheiro deslocou Tony para jogar a bola no fundo das redes.

O gol foi um balde de água fria no Vila Nova, que não conseguiu esboçar reação e foi dominado pelo CRB nos minutos finais. O time alagoano poderia ter ampliado novamente com Anselmo Ramon. A bola foi para fora no chute do atacante.

Na próxima rodada, o Vila Nova enfrenta o Operário na quinta-feira, às 20h, no estádio OBA, em Goiânia (GO). Na sexta, às 21h30, o CRB recebe o Ituano, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 0 VILA NOVA

CRB - Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Gilvan e Guilherme Romão (Bryan); Uillian Correia, Yago (Wallace) e Rafael Longuine (Maicon); Fabinho (Emerson Negueba), Anselmo Ramon e Richard (Willie). Técnico: Daniel Paulista.

VILA NOVA - Tony; Alex Silva (Rubens), Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Ralf (Pedro Bambu), Arthur Rezende, Wagner (João Lucas) e Matheuzinho (Diego Tavares); Daniel Amorim e Pablo Dyego. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Anselmo Ramon, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leonardo Willers Lorenzatto (MT).

CARTÕES AMARELOS - Anselmo Ramon, Yago e Rubens.

RENDA E PÚBLICO - não divulgados.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).