Aníbal Moreno recebe camisa 5, elogia concorrência no meio e fala em 'ganhar tudo' no Palmeiras

Com um ano de atraso, o Palmeiras apresentou um substituto para a vaga de Danilo, negociado com o Nottingham Forest, do futebol inglês, ainda no fim de 2022. O argentino Aníbal Moreno se apresentou nesta quarta-feira definindo-se um "volante clássico", ganhou a camisa 5 e chegou cheio de confiança na nova casa. Surpreso com a estrutura do clube, elogiou os companheiros de posição e já adotou o discurso de lutar para "ganhar tudo."

"Jogo de volante central, de 5, mas estou à disposição da comissão técnica na posição que precisarem", disse, já visando taças na nova casa. "Estamos treinando forte para o Paulista. Os garotos sempre falam da importância deste torneio, assim como dos outros campeonatos. Estamos treinando para ganhar todos que pudermos", mostrou ambição o reforço, que conta com ajuda do compatriota Flaco López para se adaptar o mais rápido possível. "Sou um jogador de muito esforço e vou dar o meu melhor. O grupo me recebeu muito bem e isso é muito importante para a adaptação."

Destaque da marcação do Racing, o volante de 24 anos revelado pelo Newell's Old Boys não poupou elogios ao novo clube. E revelou que desde o meio de 2023 já negociava para reforçar o Palmeiras por indicação do técnico Abel Ferreira.

"O Palmeiras já havia feito uma grande força para a minha contratação (no meio de 2023), mas me mantive tranquilo e focado em meu ex-clube", disse. E justificou. "Nós (Racing) estávamos competindo a Libertadores. Foi muito tentador um clube como o Palmeiras me procurar, mas eu estava comprometido com os meus companheiros. Tratei com tranquilidade porque não dependia só de mim. O Palmeiras se mostrou muito interessado e isso me motivou muito."

Novamente procurado no fim do ano, ele não teve dúvidas em aceitar a proposta desta vez. "Pelo que o Palmeiras representa, uma história muito grande. A verdade é que estou muito orgulhoso e feliz. Espero estar à altura desse grande clube, que fez um esforço bem grande para me contratar e isso que me motiva", afirmou.

Aníbal Moreno não escondeu, contudo, que terá de brigar bastante pela vaga. Zé Rafael se firmou atuando mais recuado, para a vaga de Danilo, enquanto Gabriel Menino - antes de se machucar - e Richard Ríos também se destacaram no título do Brasileirão.

"A estrutura do clube é impressionante, uma das melhores da América. Estarei à disposição para tudo, mas o mais importante é que me receberam muito bem e desfrutarei disso", enfatizou. "Nestes poucos dias que estou aqui, já sei da classe dos meio campistas do Palmeiras. Preciso saber onde precisam que eu esteja pois Zé Rafael, Fabinho, Ríos, Atuesta, Menino, todos têm muita qualidade", avaliou.