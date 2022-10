Ângelo admite que precisa evoluir no Santos e sonha com 1º gol contra Atlético-MG

(via Agência Estado)

Apontado como nova joia do Santos, o jovem atacante Ângelo é uma das apostas de Orlando Ribeiro diante do Atlético-MG para o time se recuperar no Brasileirão e entrar na briga por algo grande na competição. O atacante sabe que ainda precisa evoluir e terá total liberdade para atacar os mineiros em sua busca pelo primeiro gol como profissional.

"Eu sei do meu potencial e sei o quanto eu tenho que evoluir ainda. E a finalização é um dos aspectos que eu tenho pegado muito no meu pé", admite Ângelo, que até chega bem na frente, mas falha na conclusão. "Peço muita ajuda ao Arzul (treinador de goleiros), aos analistas de desempenho, ao próprio Orlando, e eles têm me ajudado bastante. Creio que eu estou melhorando e espero fazer mais gols."

O Santos sempre se destaca diante do Atlético-MG na Vila Belmiro, ganhou 11 dos 12 últimos jogos no estádio contra o rival, com 31 bolas na rede adversária, o que aumenta a expectativa para o "desencanto" de Ângelo.

"É o sonho de todo Menino da Vila fazer um gol na Vila lotada e, amanhã (quarta-feira), por ser um jogo muito importante e difícil pra gente, estou muito ansioso para marcar. Que seja o mais rápido possível e que eu possa ajudar o Santos a vencer a partida, que é o mais importante", afirma o camisa 11.

O Santos soma 37 pontos, no 11º lugar da tabela com a mesma pontuação de Fortaleza e Botafogo, que estão na sua frente. A meta é colar no América-MG, oitavo com 42. Ciente que necessita se recuperar da derrota por 1 as 0 na visita ao Inter, a postura prometida é de ofensividade.

"Vai ser jogo grande, difícil. As duas equipes precisam pontuar. Eles vêm de vitória e a gente de derrota. Mas acredito que eles que têm que se preocupar com a gente e não a gente com eles. É claro que vai ser um partida muito boa, difícil, um jogão. Mas eles sabem que jogar aqui na Vila não é fácil", diz. "Pode ter certeza que a gente vai dar o máximo para sair com a vitória e demonstrar um bom futebol", conclui Ângelo.