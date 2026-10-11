Angelina e Bruninha são cortadas da seleção brasileira, que enfrenta a Argentina na terça
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo os cortes das atletas Angelina e Bruninha. Elas sofrerem lesões na vitória da seleção brasileira por 3 a 1 sobre a Argentina, no sábado, no Beira-Rio, em Porto Alegre.
A lateral Bruninha, do Gotham FC, entrou no segundo tempo no lugar de Raissa Bahia e sofreu uma entorse no joelho direito. A atleta passou por uma avaliação clínica e radiológica, nas quais foi confirmada a ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA). A jogadora fará tratamento com a delegação brasileira até o fim da Data Fifa de outubro para posterior programação cirúrgica.
Já a meio-campista Angelina, do Orlando Pride, sofreu um trauma direto na face e foi diagnosticada com fratura nasal. A autora do terceiro gol da vitória brasileira dará continuidade ao tratamento junto ao seu clube.
O Brasil volta a enfrentar a Argentina nesta terça-feira, às 20h30, no segundo amistoso nesta Data Fifa, na Arena de Pernambuco, no Recife. O Brasil deve ter a volta do técnico Arthur Elias, da zagueira Tarciane e das atacantes Kerolin e Bia Zaneratto, que estavam suspensos e não enfrentaram as rivais sul-americanas neste sábado.
As argentinas ocupam apenas a 30ª posição no ranking da Fifa e estão classificadas para a Copa do Mundo de 2027, que acontece no Brasil.